Mit dem Wäschekorb zum Maßband

Beim Bücherflohmarkt in der Stadtbibliothek lässt sich viel Geld sparen

+ Das Maßband bestimmt den Preis. Christiane Nicolaisen rechnet zusammen: Für einen Euro bekommt man einen, zwei oder drei Zentimeter Buch.

Verden - Von Erika Wennhold. Bücher sind aus der Mode gekommen. Wenn aber der Förderkreis der Stadtbibliothek zum Flohmarkt in die schönen Räume am Holzmarkt einlädt, dann denkt man eher an eine Renaissance. Klar, hier treffen sich die Vielleser, denn für einen schön gebundenen Wälzer kann man Geld loswerden. Noch heute, 8 bis 14 Uhr, und während der Verlängerung am Dienstag und Mittwoch, 11 bis 18 Uhr, kann man beim Bücherflohmarkt viel Geld sparen, denn hier wird nach Zentimetern berechnet.