Von Erika Wennhold

Verden – Wer ein altes Haus saniert, muss mit Überraschungen rechnen. Wenn sie so schön sind, wie im Gebäude an der Zollstraße 8 aus dem Jahr 1894, dann können sie durchaus mit Freude zur Kenntnis genommen werden. So war es auch, als die Maler bei der Renovierung des Hauses alte Tapeten entfernten und hier und da wunderschöne Ornamente zum Vorschein kamen. Heinrich Behrmann und Tochter Maja, die hier mit ihrer Steuerberatungsgesellschaft einziehen wollten, waren sofort begeistert und sich im Klaren darüber, welcher Schatz hier geborgen worden war.

Über etwas anderes als eine Sanierung der zum Teil zerstörten, überall aber verblassten Wandmalerei, wurde schon aus Gründen des Denkmalsschutzes erst gar nicht nachgedacht. Im Gegenteil: „Es wäre eine Sünde gewesen, die wieder überzupinseln“, kommentiert Maja Behrmann das weitere Vorgehen, nachdem die Ornamente komplett freigelegt worden waren. Auch das Denkmalschutzamt wurde informiert. Maja Behrmann: „Das Haus steht seit zehn Jahren unter Denkmalschutz. Jede Veränderung müssen wir vorher absprechen.

Das wussten Vater und Tochter, als sie sich entschieden, dieses Haus zu kaufen, um mit ihrem Büro von der Reeperbahn in die Zollstraße zu ziehen. Aber die Aufgabe reizte die beiden. Hinzu kommt, dass zur Familie ein Künstler gehört, der den Umgang mit Stift, Pinsel und Farbe studiert hat. Marian Arnold, Ehemann von Maja Behrmann, konnte für die Restaurierungsarbeiten gewonnen werden.

Inzwischen ist das Steuerberatungsbüro in das Haus in der Zollstraße eingezogen. Es riecht noch intensiv nach Farbe, was nicht allein daran liegt, dass Marian Arnold noch einige Zeit mit der Restaurierung der Ornamente, die vermutlich Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden sind, beschäftigt sein wird. Er und seine Ehefrau Maja Behrmann haben herausgefunden, dass der Stil der Ornamente dem Historismus zugeordnet werden muss.

Der Innenflur ist inzwischen fertig, Künstler Arnold ist im Treppenhaus angelangt. Für manche Arbeiten, zum Beispiel die oberen Ranken der floralen Motive, braucht er sehr viel Konzentration und Zeit. Ist im Steuerberatungsbüro viel Unruhe, legt Arnold den Pinsel lieber zur Seite und wartet auf ruhigere Zeiten.

Aber nicht nur mit der Überraschung unter alten Tapeten sind die neuen und alten Hausbesitzer behutsam umgegangen. Alte Bodendielen blieben erhalten. Die Fensterrahmen bekamen im Laufe der Jahre Isolierglasscheiben, die Treppe durfte bleiben und wurde mit frischer Farbe wieder auf Hochglanz gebracht.

Erst, wenn die Arbeiten an den Wänden abgeschlossen sind, sollen auch die Gemälde von Marian Arnold wieder aufgehängt werden. Kunden kennen sie noch aus den alten Büroräumen an der Reeperbahn. Es sind bekannte Verdener Ansichten, die jedoch neu erscheinen, weil die Perspektive jeweils eine andere ist. Wo sie einmal ihren Platz im neuen alten Haus finden werden, bestimmen die restaurierten Wandmalereien.