GaW wächst um acht Klassenräume

Das Gymnasium am Wall (Gaw) ist nicht mehr groß genug, wenn nach den Sommerferien auch wieder ein 13. Jahrgang die Schule besucht. Darum lässt der Landkreis als Schulträger jetzt bauen. Acht zusätzliche Klassenräume entstehen.

VON KATRIN PREUSS

Verden – Trotz Corona und dem damit verbundenen Unterrichtsausfall: Es tut sich was am Gymnasium am Wall. Wo sonst Lehrkräfte und Schüler parken, klafft jetzt ein großes Loch im Boden.

„Zurzeit laufen die Abbruch- und Entwässerungsarbeiten“, erklärt Gerd Blome, Leiter der Abteilung Gebäudewirtschaft beim Bauherren, dem Landkreis Verden. Parallel dazu ist er mit dem Ausschreibungsverfahren befasst, damit nach der Fertigstellung einer Entwässerungsanlage auch nahtlos mit dem Hochbau begonnen werden kann.

„Wir haben festgestellt, dass der Boden versickerungsfähig ist“, berichtet Blome. Daher würde eine entsprechende Anlage im Erdreich entstehen. Für die sind die großen schwarzen Würfel gedacht, die sich derzeit noch auf dem Grundstück stapeln.

Bis zum Schuljahr 2021/22 soll der Erweiterungsbau fertig sein. Gerd Blome ist optimistisch, dass die Witterung mitspielt und Arbeiten auch über den Winter hinweg möglich sein werden. Lieferengpässe bei dem einen oder anderen Material macht er zurzeit als einzige Unwägbarkeiten aus. „Aber da unterstelle ich jetzt mal, dass alles normal flutscht“, sagt er.

Rund 2,6 Millionen Euro sind veranschlagt für den Neubau, der neben acht zusätzlichen Klassenräumen auch Sanitäranlagen, eine Aufzuganlage sowie im Dachgeschoss Abstell- und Lagerräume haben wird. Weitere 200 000 Euro stehen für das Inventar zur Verfügung.

Zusätzliche Kosten entstehen für vier Mobilbauten, die auf dem Parkplatz der GaW-Außenstelle am Nikolaiwall/Ecke Schleppenföhrer Straße aufgestellt werden sollen. Hier wartet Blome nach eigenen Worten „händeringend“ auf die Baugenehmigung. Schließlich steigt der Raumbedarf bereits mit dem kommenden Schuljahr.

Vier Klassen in den Containern, zwei weitere durch Umnutzung von Räumen im Altbau an der Windmühlenstraße sowie zwei Klassen, die im Gebäude an der Marienstraße untergebracht werden: So will der Landkreis diesen Bedarf übergangsweise decken.

Sechs bis sieben Parkplätze werden durch den Anbau wegfallen, ist in der Beschlussvorlage des Fachdienstes für die Schul- und Sportausschuss nachzulesen. Ersetzt werden sie nicht. Denn nach den Berechnungen der Kreisverwaltung bleiben dem Gymnasium nach Fertigstellung noch 79 Stellplätze erhalten, 20 mehr, als rechtlich erforderlich.

Hier sei wohl die Leidensfähigkeit der Autofahrer ein wenig gefordert, formuliert es Gerd Blome. Es gebe nun einmal keinen Rechtsanspruch auf einen Parkplatz direkt vor der Tür. Wer weder am GaWnoch an dessen Außenstelle einen Stellplatz für seinen Wagen findet, den verweist Blome an den Parkplatz der Kreismusikschule oder an das vom Kreis angemietete Gebäude (ehemals Telekom) in der Cluventalstraße.

Wenn man denn dazu bereit sein, ein paar Hundert Meter zu Fuß zu gehen.