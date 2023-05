Mitbewohner für alte Hofstelle in Kirchlinteln Deelsen willkommen: „Wir haben das Ensemble wachgeküsst“

Von: Hermann Meyer

Blick auf das Ensemble der Hofstelle Nr. 4 in Deelsen. Wer kann sich vorstellen, hier zu wohnen? © H. Meyer

Kirchlinteln-Deelsen – „Ohne Nutzung gibt es keine Erhaltung“ – nach diesem Motto sucht das Ehepaar Ralf und Ylva Holzhausen Unterstützer als Mitbewohner für ihr wunderschönes Grundstück im Kirchlintler Ortsteil Deelsen. Die beiden kommen aus Hoya und Scharnhorst, wohnten einige Zeit in Berlin und sind nun mit ihren Kindern aufs Land zurückgezogen. Bei ihrer Suche stießen sie auf eines der ältesten Wohnhäuser im Landkreis Verden, das auf einem Grundstück mit weiteren älteren Häusern seit einiger Zeit leer steht: Deelsen Nr. 4.

Umrahmt von riesigen Eichen und im nördlichen Teil begrenzt durch einen alten Buchenwald, gehören zu der Hofanlage das große Bauernhaus, dessen Ursprünge bis in die Zeit vor dem Dreißigjährigen Krieg zurückreichen, ein Schafstall aus dem 17. Jahrhundert, ein Häuslingshaus (um 1800), ein Schweinestall (errichtet um 1900) und eine Scheune aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Also ein einzigartiges zeitgeschichtliches Ensemble, das es so kein zweites Mal gibt. Heinz Riepshoff von der Interessengemeinschaft Bauernhaus ist in einem Gutachten näher auf die Geschichte und Bausubstanz des Bauernhauses aus der Zeit um 1640 eingegangen; ein Balken wurde dendrochronologisch auf 1540 datiert.

„Wir hätten das alte Bauernhaus gerne gerettet, aber es ist durch die vielen Auflagen und die nötige Finanzierung für uns nicht möglich“, sagt Ralf Holzhausen bei einem Besuch vor Ort. Keiner wollte dieses Gebäude kaufen, bedauert er die Entscheidung zum Abriss. „Leider müssen wir uns der Realität stellen und können dieses Haus nicht nutzen“, begründet er den nun beginnenden fachgerechten Abbau durch den Diplom-Ingenieur Tassilo Turner. Die alte Bausubstanz dieses Hauses, wie Lehm, Holz, Steine und Stroh, wird recycelt. Der selbstständige Tischler Ralf Holzhausen nutzt einige der 200 bis 400 Jahre alten und sechs Meter langen Eichenbohlen, um aus diesem Altholz edle Tischplatten zu fertigen.

„Wir haben das Ensemble wachgeküsst“, erzählt Holzhausen nicht ohne Stolz, aber die junge Familie sucht Unterstützer. In der Vergangenheit hätten zwar Interessierte sich eingefunden, aber schon die Fragen wie „Wo kann ein Windrad gebaut werden?“, „Wo ist der nächste Schweinestall, die nächste Biogasanlage?“ zeigten deutlich das nur begrenzte Interesse.

Holzhausens wollen die alte Scheune zu ihrem Domizil umbauen. Das Häuslingshaus könnte von Menschen, die hier gerne leben möchten, zum Wihngebäude umgebaut werden. „Meine Frau und ich würden uns freuen, wenn wir dieses schöne und weitläufige Grundstück mit anderen teilen könnten“, wirbt Holzhausen für die Hofstelle. Interessierte können ihn per E-Mail an ralf@holzhausen.com.de erreichen.

Dieses Häuslingshaus könnte noch umgebaut und genutzt werden als Wohnraum. © H. Meyer

Die seltene Lehmausfachung der Scheune muss erhalten bleiben. © H. Meyer