Vorsicht, Trickdiebin

85-Jährige in eigener Wohnung bestohlen

Verden – Die Polizei, Telefon 04231/8060, sucht Zeugen, die Hinweise geben können zu einem Trickdiebstahl am Dienstagnachmittag im Wohngebiet an der Straße Maulhoop befindet. Eine unbekannte Frau hatte bei einer 85-Jährigen geklingelt, diese in ein Gespräch verwickelt und sich in die Wohnung gedrängt. Währenddessen schlich sich eine weitere Person in die Wohnung und entwendete unter anderem Bargeld.