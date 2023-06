Verdener Stadtradeln: Vorjahresergebnis noch einmal getoppt

Von: Antje Haubrock-Kriedel

Diese Kinder haben die schönsten Kreidebilder von ihren Lieblingsfahrrädern gemalt. Gewonnen hat die neunjährige Musenya (Mitte). © Haubrock-Kriedel

Beim diesjährigen Stadtradeln traten die Verdener erneut tüchtig in die Pedale und steigerten das Vorjahresergebnis sogar noch einmal. 1 589 Teilnehmer erradelten in 88 Teams insgesamt 324 496 Kilometer und sparten damit 53 Tonnen CO2 ein. Das sind zwölf Prozent mehr als 2022.

Verden – Am Freitagnachmittag ehrte Bürgermeister Lutz Brockmann im Foyer des Rathauses die erfolgreichsten Teilnehmer. Zunächst wurden die Sieger des Kreidemalwettbewerbs ausgezeichnet. Die Kinder hatten ihre Lieblingsfahrräder so schön gemalt, dass der Jury die Entscheidung schwer fiel. So gab es drei dritte und zwei zweite Plätze. Gewonnen hat die neunjährige Musenya. Für alle Platzierten gab es Verwell-Gutscheine, die von den Stadtwerken Verden zur Verfügung gestellt wurden.

Als beste Einzelfahrer wurden Karl-Heinz Zerbst mit 2 147 Kilometern, Noah Muth mit 1674 Kilometern und Thomas Ostendorf mit 1557 Kilometern ausgezeichnet. Sie bekamen als Preis einen Liegestuhl.

Jetzt wird im Liegestuhl entspannt

Das Team mit den meisten aktiven Radelnden war das Domgymnasium. 168 Radler erstrampelten 27 031 Kilometer. Auf Platz zwei folgt das Team des Gymnasiums am Wall. Hier kamen bei 148 Aktiven 21 535 Kilometer zusammen. Den dritten Platz belegt die Kreissparkasse Verden. 124 Radelnde erfuhren 28401 Kilometer.

Somit geht auch der erste Platz für die Teams mit den meisten Kilometern an die Kreissparkasse, gefolgt vom Domgymnasium und dem Team Focke, das insgesamt 23 204 Kilometer auf dem Tacho hat. Für die Captains der erfolgreichen Teams gab es ebenfalls einen Liegestuhl, zudem konnten sie Gutscheine fürs Kino und den Kletterpark unter ihren Mitstreitern verteilen.

Auch Radelstar Dr. Werner Reichmann, der es auf 1037 Kilometer brachte, kann es sich demnächst im Liegestuhl bequem machen. Er ließ für drei Wochen das Auto stehen und berichtete im Blog von seinen Erfahrungen. „Ich fahre sowieso nicht Auto, daher ist mir der Verzicht nicht schwergefallen“, sagte er. Für das nächste Jahr hat er sich vorgenommen, die 2 000 Kilometer zu knacken.

Brockmann wünschte sich, dass die Verdener weiterhin häufiger aufs Rad steigen. „Wenn man Rad fährt, kann man andere Menschen anlächeln, im Auto geht das nicht so gut“, sagte er.