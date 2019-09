Vorgesorgt im Krankheitsfall

Verden – Eine Premiere fand gestern in den Räumen des Niedersachsenhofs statt. Denn dort wurde zum allerersten Mal von der Justiz des Landes ein niedersachsenweiter „Tag des Betreuungsrechts“ veranstaltet. Insgesamt 73 niedersächsische Amtsgerichte beteiligten sich an diesem Tag.

Peter Behning ist seit 20 Jahren als Rechtspfleger beim Amtsgericht Verden tätig und übernahm die Moderation des Programms in der Allerstadt. Er hielt auch den ersten Vortrag des Tages. Mithilfe einer zentral in Oldenburg entworfenen Präsentation erklärte er den Anwesenden die praktische Bedeutung des Betreuungsrechts und, wie die Erteilung einer Vorsorgevollmacht in geeigneten Fällen für den Krankheitsfall vorsorgen kann.

„Das Betreuungsrecht ist ein Service für den Bürger, der hilfsbedürftig geworden ist“, leitete Behning in seinen Vortrag ein. Die dabei eingesetzten Betreuer seien aber wiederum nicht mit einem Pflegedienst zu verwechseln. „Die Betreuer, von denen wir reden, sind rechtliche Vertreter in rechtlichen Angelegenheiten“, betonte er.

Heutzutage käme – anders als früher – eine rechtliche Betreuung auch keiner Entmündigung mehr gleich. Vielmehr ist eine Voraussetzung, dass eine rechtliche Betreuung auf einem freien Willen beruht, sofern dieser noch gebildet werden kann. Die Grundlage dafür kann im ersten und zweiten Grundgesetz gefunden werden: der unantastbaren Würde des Menschen und des Rechts auf Selbstbestimmung. Ist die betroffene Person nicht mehr in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen, zum Beispiel im Falle einer schweren Demenz, so könne ein Antrag gestellt werden. „Darauf folgt dann eine Sachverhaltsermittlung, um festzustellen, ob eine Betreuung erfolgen muss“, so Behning.

Damit dieser genehmigt wird, müssten ein paar Voraussetzungen bei der betroffenen Person erfüllt sein, wie zum Beispiel eine psychische Krankheit, eine körperliche Behinderung, sie muss volljährig sein und eine „Unfähigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten“ vorweisen. Das bedeutet, dass der Betroffene zwar noch geschäftsfähig ist, aber nicht mehr handlungsfähig.

Wer nicht möchte, dass auf dem rechtlichen Weg ein Betreuer ermittelt und ein Verfahren eingeleitet wird, könne mit einer Vorsorgevollmacht wortwörtlich vorsorgen. „Den Inhalt und Umfang darf man selbst bestimmen, man sollte sie sich aber in jedem Fall beurkunden lassen“, mahnte Behning. Um sicherzustellen, dass sie im Rechtsverkehr überall gültig ist, sollte das ein Notar erledigen.

Im Anschluss an Behnings Vortrag stellte Gerhard Zieseniß, Leiter der Selbsthilfegruppe Prostatakrebs Verden, einen Leitfaden unter dem Motto „Alles geregelt?“ vor. Abschließend referierte der Rechtsanwalt Kurt-Henning Meyer über die Themen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügungen.

An den Informationsständen des Amtsgerichts Verden und der Betreuungsabteilung des Landkreises gab es weitere Infos zum Thema. lh