Landkreis Verden als Vorbild für Energiewende vor Ort

Von: Ronald Klee

Teilen

Auf dem BBS-Dach: Die Landkreisvertreter mit Anlagenbetreiber Arnold Berens (2. v. l.). © Privat

Auf eine CDU-Initiative im Kreistag hin will der zuständige Fachausschuss die Energiewende vor Ort voranbringen. Der Landkreis selbst ist Vorreiter. Auf den Dächern des Kreishauses und der BBS befinden sich Fotovoltaik-Anlagen.

Landkreis – „Eine Renaissance der Kernkraft ist zu teuer.“ Für den CDU-Fraktionschef Wilhelm Hogrefe und Vertreter anderer Fraktionen im Kreistag bleibt auch in der aktuellen Energiekrise keine Alternative zum Strom aus Erneuerbaren. Auf eine christdemokratische Initiative hin will der zuständige Fachausschuss die Energiewende vor Ort voranbringen. Vorreiter ist der Landkreis selbst schon mal. Er installiert auf dem Kreishaus und auf den BBS Fotovoltaik-Anlagen, die bereits nennenswerte Anteile des Energieverbrauchs der Einrichtungen produzieren sollen.

„Kernkraft ist zwei- bis dreimal so teuer wie regenerative Energien.“ In der Sitzung des Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschusses lieferte Hogrefe den Grund dafür, dass die Rückkehr zur Kernkraft wenig sinnvoll ist. Auf die fossilen Energieträger zu setzen, kommt für ihn ebenso nicht infrage, und so hatte seine Fraktion in einem Antrag die Diskussion angestoßen, wie der Ausbau der erneuerbaren Energien im Landkreis voranzutreiben sein könnte.

Wind im Winter und Sonne im Sommer sollten ihren Ideen zufolge Hauptträger der Energieversorgung werden. „Es ist wichtig, dass die Versorgung grundlastfähig wird“, stellte Hogrefe fest. Hier sah er auch eine wachsende Rolle der Biogasnutzung bei Flaute und Dunkelheit. Wenn die Sonne scheint und die Energie für Fotovoltaik-Panele liefert, könnten sie auf Dächern, überbauten Parkplätzen oder landwirtschaftlichen Flächen Strom produzieren.

Dass die christdemokratische Initiative Wasser auf die Mühlen der Grünen ist, wird niemanden überraschen. So hatten die beiden Fraktionsvertreter im Ausschuss, Ehler Lohmann und Erich von Hofe, zur Sitzung im Kreishaus auch einen Katalog von Ergänzungen zu den Vorschlägen der CDU mitgebracht. Dabei schlagen sie unter anderem vor, dass Biogas möglichst als Heizwärme genutzt werden sollte. Auch lenken sie den Blick auf größere Bürgerbeteiligung wie etwa in Energiegenossenschaften.

Widerspruch gegen das Vorhaben erhob sich nicht in der Sitzung. In die Details stiegen die Abgeordneten aber auch noch nicht ein. Die Ausschussmitglieder kamen überein, sich zunächst in den Fraktionen darüber zu beraten. Landrat Peter Bohlmann machte allerdings darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, das Thema auch auf kommunaler Ebene anzugehen. In der von dem Angriff auf die Ukraine ausgelösten Krise habe sich gezeigt, wie wichtig eine funktionierende Landwirtschaft sei. Gemeindliche Bauleitplanung und kommunale Raumordnung steuerten den Ausbau der regenerativen Energien.

Während im Ausschuss die Beratung über die Voraussetzungen zur Energieerzeugung vor Ort anlaufen, zeigt der Landkreis selbst schon mal, wo es mit der Fotovoltaik hingehen kann. Die flächenmäßig bislang größten Solarstrom-Projekte im Kreisgebiet werden zurzeit auf dem Kreishaus und dem Dach der BBS-Werkhalle realisiert. 400 Quadratmeter Panelfläche bedecken bereits das südliche Steildach des Kreishaus-Hauptflügels, informiert der Landkreis in einer Pressemitteilung.

Auf den BBS würden die Module auf einem flachgeneigten Satteldach und den Oberlichtern des Werkhallendachs installiert. Am Ende soll eine Modulfläche von knapp 1 900 Quadratmetern Sonnenlicht einfangen. Voraussichtlich Anfang 2023 wird die Anlage in Betrieb genommen „Die PV-Anlage auf dem Kreishausdach hat eine Leistung von 83 Kilowatt-Peak (kWp), die Anlage auf den BBS von 385 (kWp)“, erklärte Betreiber Arnold Berens, als er sich mit Bohlmann und den Gebäudeverantwortlichen des Landkreises, Thomas Holsten und Gerd Blome, einen Überblick über den Fortgang der Arbeiten verschaffte. Nach den Berechnungen lassen sich mit einer jährlichen Leistung von circa 82 700 Kilowattstunden und einem Eigenverbrauchsanteil von 92 Prozent künftig knapp zehn Prozent des Strombedarfs im Kreishaus durch Fotovoltaik decken. Für beide Standorte zusammen lassen sich so 260 Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr vermeiden.