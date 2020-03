Kunden räumen seit Tagen in Verdener Supermärkten die Regale leer

Verden - „Erst heute Morgen haben wir dieses Regal aufgefüllt. Bis obenhin war das Klopapier gestapelt.“ Mario Meyer wirft einen Blick auf seine Uhr, dann schaut er erneut auf das blitzblanke Regal. „Und schon jetzt, um 12 Uhr nachmittags, ist es wieder komplett leer geräumt.“

Bilder wie dieses, bieten sich dem Marktleiter der Netto-Filialie mittlerweile täglich. Seit Wochen kaufen ihm die Kunden jeden Tag aufs Neue die Konserven-, Nudel-, Reis-, sowie Zucker- und Mehlabteilungen leer. Gehetzte Gesichter, ein zackiger Schritt und ein stetig umherschweifender Blick – diese Beschreibung passe auf eine Vielzahl der Kunden, die in letzter Zeit den Supermarkt betreten. „Vor ungefähr 14 Tagen, als die Medien angefangen haben, diese ganze Sache mit dem Coronavirus so groß zu fahren, war hier der totale Ausnahmezustand“, erinnert sich Meyer an das letzte Wochenende im Februar zurück. An zwei Tagen hätte der Netto-Markt so viel wie in einem einzigen Monat verkauft. „Wir hatten eine Umsatzsteigerung von über 30 Prozent“, so Meyer.

Mittlerweile füllen er und seine Mitarbeiter täglich alles auf. „Wir haben uns auf diese hohe Anfrage, die sich wahrscheinlich noch eine Weile halten wird, eingestellt.“ Schwierigkeiten oder Engpässe bei der Nachlieferung gebe es soweit keine. „Außer beim Desinfektionsmittel“, fügt Meyer schnell noch hinzu. „Aber das bekommt man jetzt ja auch nirgendwo mehr her“, schmunzelt der Marktleiter.

+ Notizzettel statt Waren: In einem Verdener Markt bittet die Geschäftsführung um Verständnis für die leeren Regale für Desinfektionsmittel. © Hustedt

Er könne das Verhalten und die sogenannten Hamsterkäufe der Leute nur wenig nachvollziehen. „Ich kann es ja verstehen, wenn man mal eine Packung Toilettenpapier mehr in den Einkaufswagen legt, aber bei den meisten bleibt es ja nicht dabei.“ Zu oft habe er Kunden gesehen, die mit fünf bis sechs Packungen den Laden verlassen haben. „Wir werden immer offen haben“, so Meyer abschließend.

+ Bei den Nudeln schlugen die Kunden ebenfalls zu. © Hustedt

In sämtlichen anderen Supermärkten lässt sich in den zurückliegenden Tagen ein ähnliches Einkaufverhalten beobachten. Ob bei Lidl, Rossmann, Rewe, oder Edeka. Desinfektionsmittel, Küchenrolle, Klopapier und Nudeln fehlen überall in den Regalen.