Voraussagen für Verden: Ravioli, Säulen und ein Mauerblümchen

Von: Heinrich Kracke

Teilen

365 goldige Tage? Die Glaskugel verheißt zumindest 52 turbulente Wochen im kommenden Jahr. © Katrin Preuß

GLASKUGEL – Die humorvolle Vorschau auf das Jahr 2023: Es wächst Weizen in der Stadt. Der Bau von einem Atomkraftwerk im Garten wird genehmigt.

Verden – Wer vor einem Jahr an dieser Stelle den Blick in die Glaskugel gelesen hat, wird feststellen, bei gutem Willen jedenfalls, es ist vieles eingetreten. Deshalb jetzt die nächste Vorschau, diesmal natürlich aufs Jahr 2023. Oder alles nur Kokolores? Die Antwort in exakt 365 Tagen an dieser Stelle. Und das verrät der Blick in die Glaskugel:

Januar

Die Grundsteuererklärungen laufen weiterhin nur schleppend ein. Das Finanzamt entschließt sich zu einer besonderen Image-Kampagne. „Wir laden die Menschen ein zum schönen Kaffeenachmittag. Genießen Sie den Blick über die Aller aus der obersten Etage. Und zwischendurch füllen wir gemeinsam die Steuererklärung aus“, heißt die Losung. Erste Interessenten stehen schnell Schlange vor dem Haus. Computer, Bildschirm, Tastatur und Aktenberge tragen sie unterm Arm.

Das Fischerviertel soll bis zum Jahr 2040 autofrei werden, so viel steht fest. Aber auch sonst klärt sich die Zukunftsperspektive der Stadt auf. Neues Bauland ist nicht mehr verfügbar. Deshalb soll künftig mehr in die Höhe gebaut werden. Erste Besitzer von Flachdachbungalows wittern ihre Chance und stellen das neue Bauland zum kleinen Preis bereit. Unklar noch, wie die Zufahrt zu den Carports in der ersten Etage gestaltet werden kann.

Februar

Die Kreisverwaltung will ja keine Panik schüren. Dennoch kommt sie „vorsichtshalber“ mit einer Korrektur der Maßnahmen zum Katastrophenschutz um die Ecke. Da es immer wieder Probleme mit dem Abwiegen der Notrationen gibt, vor allem mit den Fetten und Ölen, es sollen ja 0,375 Kilogramm sein, aber auch mit Getreide und Milchprodukten, schlägt sie eine Vereinfachung vor. „Nehmen Sie stattdessen Ravioli. Das schmeckt auch kalt“, heißt es jetzt. Das Kalkül: Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat schon mal einen mehrwöchigen Campingaufenthalt ausschließlich mit der gefüllten Nudelspezialität überlebt.

Der Steuerzahlerbund nimmt das Finanzamt aufs Korn. Es sei zwar ungewöhnlich, Leuten auf Steuerzahlerkosten Kaffee einzuschenken, es sei auch ungewöhnlich, Leuten Mitarbeiter an die Seite zu stellen, aber das sei noch verschmerzbar. Was den Steuerzahlerbund tatsächlich auf die Palme bringt: „Die ganze obere Etage ist geheizt worden. Und das in diesen Zeiten. Seid Ihr wahnsinnig?“

März

Darf ein Maiglöckchen 245 Euro kosten? Die Debatte um teure Kloster- und Innenstadtgärten kommt einfach nicht zur Ruhe und droht das Podest vor dem Rathaus als beherrschendes Langzeitthema abzulösen. Die CDU wirft allen anderen Maßlosigkeit vor. „Das versteht kein Bürger mehr.“ Völlig überraschend können sich die Christdemokraten diesmal sogar durchsetzen. Es wird ein Mauerblümchen gekauft. Kostenpunkt: 14 Euro.

Wochenlang Regen. Die schönen neuen Pflastersteine auf der Ostertorstraße, vorrangig für Radverkehr ausgelegt, sie verwaisen. Den Grünen reichts. Sie schlagen eine Überdachung der Straßen vor, und obendrauf eine Solaranlage. „Doppelter Gewinner ist der Klimaschutz. Die Leute fahren mehr Rad, außerdem wird umweltfreundlich Strom erzeugt. Besser gehts nicht.“ Die FDP mahnt an, die Pfeiler fürs Dach nicht auf Parkplätze zu stellen. „Das sind wir den Kunden in der Stadt einfach schuldig.“

April

Die Brache auf dem ehemaligen Kaufhallengelände begeht ihren dritten Geburtstag. „Zur Feier des Tages wollen wir eine schöne Blumenmischung aussäen. Kostet diesmal auch nicht so viel. Höchstens 10 000 Euro“, heißt es aus dem Rathaus. Die CDU geht auf die Barrikaden. „Dort wird Mais angebaut“, fordern die Christdemokraten. Die Ernteerlöse seien in den vergangenen Jahren ins Unermessliche gestiegen. „Damit beugen wir einem Minus im Stadthaushalt vor.“ Die SPD ist dagegen. „Wir müssen die Ärmsten der Armen versorgen.“ Sie setzt Weizen durch.

Die Kreisverwaltung zieht zufrieden Zwischenbilanz. Der Ravioli-Appell habe nicht zu Hamsterkäufen und auch nicht zu leeren Regalen geführt. Die Bevölkerung habe vorbildlich reagiert. Mitten in die Frage, ob denn der Appell überhaupt eine Reaktion ausgelöst habe, platzt eine Nachricht aus den Krankenhäusern. Sämtliche Betten voll. Vor allem Paketzusteller seien eingeliefert worden. Alle mit Hexenschuss. Sie hätten sich in den letzten Tagen an schweren Kartons mit Dosen verhoben.

Mai

Nachdem es mit den neuen Ampeln auf Hamburger und Lindhooper Straße so schön geklappt hat, seinerzeit noch in einer Gemeinschaftsaktion, planen die Ortschaften Borstel, Dauelsen, Scharnhorst und Walle die Revolution. Jeder will jetzt zusätzlich seine eigene Ampel haben. Es wird schon fieberhaft nach Standorten gesucht. Sie sollen mindestens 50 Meter von der nächsten Lichtzeichenanlage stehen. Knifflig.

Verdens Politik beschließt, der Personalinflation im Rathaus endlich Herr zu werden. CDU und FDP haben den Eindruck, nicht jede Stelle ist mit ausreichend Arbeit hinterlegt. SPD und Grüne gehen davon aus, viele Mitarbeiter sind überlastet. Um Licht ins Dunkel zu bringen wird ein Personal-Manager eingestellt.

Juni

Die neuen Bäume am Johanniswall sind gepflanzt. Einer muss gleich wieder abgesägt werden, er steht dort, wo auf der Domweih eine Theke ihren Platz hat. Die anderen dürfen bleiben. „Wer nach einem Rundgang durch die Bierhütten etwas weich auf den Beinen ist, kann sich hier prima anlehnen“, heißt es bereits.

Die Döhlberger melden sich vorsichtig. Wäre wirklich schön, würden wir es schaffen, innerhalb eines Tages nach Verden und wieder zurück zu kommen. Sie fordern an der großen Staufalle, der Hönischer Kreuzung, einen Kreisel. Die Grünen sind dagegen. „Ungefähr die Hälfte der Zeit stehen die Ampeln auf Rot. Eine ideale Verkehrsberuhigung. Das sind wir der Natur schuldig, den Krähen zum Beispiel, die genügend Zeit brauchen, auf der Fahrbahn die Nüsse auszulegen, die geknackt werden sollen.“

Juli

Wie eine Bombe platzt die Nachricht herein, die Stadt Wolfsburg hat der Stadt Verden den Rekord bei den teuersten Kindertagesstätten weltweit abgenommen. Im Rathaus gibt man sich kämpferisch. „Dann bauen wir eben das teuerste Feuerwehrhaus der Welt.“ Klein Hutbergen und Eissel melden Ansprüche an.

Das Verdener Rathaus hat endgültig vor den Leserbriefschreibern kapituliert. Einem ersten wird ein eigenes kleines Atomkraftwerk im Garten genehmigt. Einen Kellerraum will er zum Endlager der Brennstäbe umfunktionieren. „Das betonieren wir hin.“

August

Die Weizenernte auf dem ehemaligen Kaufhallen-Gelände ist eingebracht, das Mehl gemahlen. Allerdings findet sich niemand, der es abnimmt. „Die Ärmsten der Armen verfügen über keinen Backofen“, stellt die SPD ernüchtert fest. Aufgeben wollen die Sozialdemokraten nicht. „Zusätzlich zu den 800 neuen Rad-Unterstellplätzen an Wohnblocks werden wir an jeder Anlage ein kleines Backhaus mit Gemeinschaftsofen bauen.“ Hundert Brotbackautomaten werden bestellt.

Der nächste Dürresommer. Die Aller ist sogar vor den Toren Verdens trockengefallen, eine Pferdeherde von den Allerwiesen stattet der Innenstadt einen Besuch ab. Hektisch beschließt der Stadtrat, die Aller künftig mit Sandsäcken aufzustauen. Ein See soll entstehen. Den Grünen schwebt eine Autofähre vorbei an der Hönischer Kreuzung vor. „Sie wird mit Pedalkraft der Fahrgäste angetrieben. Wunderbar klimaneutral!“

September

Walle schert aus der Revolution der östlichen Ortschaften aus. „Wir haben eine neue Schule erhalten, einen neuen Kindergarten, eine neue Ortsdurchfahrt, neue Lampen, eine neue Sporthalle sogar zweimal, und nun auch noch das neue Feuerwehrhaus. Jetzt reicht’s. Wenn nicht wenigstens noch die Zahnlücke des abgebrannten Schützenhofs wäre, würde man unseren Ort ja gar nicht wiedererkennen.“

Das E-Carsharing in Verden entwickelt sich zum Riesenerfolg. Alle sechs Autos unterwegs. Eines wird an einer einsamen Straße im schleswig-holsteinischen Leck gefunden, eines im bayerischen Hintern, eines im niederrheinischen Mors, Pardon: Moers. Alle mit leeren Akkus. Als neue Notausstattung erhalten die Fahrzeuge eine Luftpumpe mit Dynamo. „Damit lässt sich die Batterie aufladen.“

Oktober

Erste Pläne für den neuen Johanniswall werden bekannt. Auf voller Breite soll am Nordertorkreisel ein Stadttor mit sechs goldenen Säulen entstehen und darauf eine Parkpalette gepflanzt werden. Hat schon am Holzmarkt funktioniert, nur dass die Parkpalette dort unter den Säulen liegt. Die Domweih-Beschicker schlagen Alarm. „Wehe, es passt nachher das Riesenrad nicht unter die Palette.“

Verdächtig ruhig ist es geworden um die milliardenschwere Bahnsanierung in Verden mit fast einem Dutzend Tunnelneubauten. Die Stadtverwaltung verabredet einen Klärungstermin mit einem Bahnvertreter. Der Termin wird bestätigt, der Bahnvertreter erscheint nicht. Wie später bekannt wird, hatte sein Zug Verspätung.

November

In den neuen Innenstadtgärten sind alle Blumen verwelkt. Die Stadtverwaltung schlägt ein Auslegen mit Tannenzweigen vor. Das sei die günstigste Lösung, nur 220 000 Euro. Die CDU läuft Sturm. „Seid Ihr wahnsinnig. Viel zu teuer.“ Jetzt wollen die Ratsherren selbst anpacken. Die Tannenzweige werden am Wegesrand abgeschnitten, das Auslegen ist in wenigen Minuten gemacht. „Seht Ihr, es geht auch zum Nulltarif.“

Das neue Wohnkonzept „Höher statt in die Breite“ führt zu ersten Türmen babylonischen Ausmaßes. Beobachter schlagen Alarm. „Die Bauarbeiter wechseln ständig, es kommt zum Sprachenwirrwarr, das immer mehr zunimmt. Keiner versteht den anderen.“ Nur einen wunderts nicht, den Bürgermeister. „Mich versteht schon lange keiner mehr.“

Dezember

Eine zweite Fahrradstraße soll ausgewiesen werden. Der Standort bleibt Verschlusssache. „Wir montieren wieder ganz kleine Fahrradstraßenschilder und gruppieren viele andere Hinweise drumherum. Dann kann sie jeder Verkehrsteilnehmer nutzen wie er will. Das hat schon an der Ostertorstraße prima funktioniert“, heißt es aus dem Rathaus.

Wieder gigantische Gewerbesteuereinnahmen, wieder den Haushalt nicht ausgeglichen. „Damit die Beratungen nicht eskalieren, werden wir ein Sondervermögen anlegen“, sagt der Kämmerer. An 100 Millionen Euro ist gedacht. „Anders als bei der Bundeswehr haben wir sogar einen Plan, die Summe zu refinanzieren.“ Die Einnahmen aus der Kiosk-Pacht im Allerpark sollen dafür verwendet werden. „Dann sind wir schon nach einer Million Jahren schuldenfrei.“ Allseitiger Applaus.