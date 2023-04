Inklusive Rocknacht im Verdener Jugendzentrum

Der Opener bei der „Inklusiven Rocknacht“: die Band Hau Drauf der Lebenshilfe. © CarRohs Fotostübchen

Hau Drauf, Antiheld und Tag ohne Schatten heißen die Bands, die am 5. Mai im Verdener Jugendzentrum auftreten. Bei der inklusiven Rocknacht der Lebenshilfe.

Verden – Inklusiv und exklusiv muss sich nicht ausschließen. Den Beweis dafür treten die Offenen Hilfen und der Freizeitdienst der Lebenshilfe im Landkreis Verden an. Am Freitag, 5. Mai, veranstalten sie wieder die „Inklusive Rocknacht für alle“ im Verdener Jugendzentrum. Zu hören gibt es dann Rock und Punk vom Feinsten, exklusive Mucke eben. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Es gibt einen Vorverkauf und natürlich die Abendkasse. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Als Headliner spielt die Band Antiheld aus Stuttgart, die auch schon beim „HalloVerden“-Festival begeisterte. Antiheld waren gerade erst im Februar auf Deutschland-Tour und stellen nun in Verden ihr neues Album „Disturbia“ vor.

Zweite Band des Abends ist Tag ohne Schatten aus Hannover. „Sie spielen melodischen Punk Rock und bringen gerade live eine Menge Spaß“, heißt es im Pressetext der Lebenshilfe.

Als Opener tritt in gewohnter Manier die Band Hau Drauf der Lebenshilfe Verden auf, die dem Publikum mit einem bunten Mix aus Cover-Songs und Eigenkompositionen ordentlich einheizen wird.

Das Publikum kann sich also auf einen abwechslungsreichen Abend freuen. Dessen Planung und Durchführung liegt übrigens gemeinsam in den Händen von Mitarbeitern und Teilnehmern des Freizeitdienstes. Somit können Menschen mit Behinderung ihre Wünsche und Ideen für dieses Event mit einbringen und sich in verschiedenen Arbeitsgruppen wie zum Beispiel Bandbetreuung, Catering, Kasse und Bühnentechnik engagieren. Das macht das Besondere bei diesem Konzert aus. Das – und natürlich die Musik.

Egal, ob kleiner Club, große Arena oder Open Air, Antiheld aus Stuttgart überzeugen jedes Publikum mit ihrer schier unglaublichen Energie. Ab dem ersten Ton wird es intensiv. Rockige Riffs untermauern eingängige Melodien, ohne sich an Genre-Grenzen zu orientieren. Mal Pop, mal Punk, mal Rock, mal Ballade.

Darüber hinaus kann sich keiner den Texten von Frontman Luca entziehen, egal, ob es sich um politische Statements handelt, um persönliche Schicksalsschläge oder einfach nur das ganz normale Chaos.

Die Mitglieder von Tag ohne Schatten aus Hannover liefern den Zuhörern ihre Interpretation von deutschsprachigem Punkrock. Bestehend aus Ex-Mitgliedern von Neurotic Arseholes, Pressureflip und Raum 101, kommt da einiges an Erfahrung zusammen, was man dem Trio auch anhört. Gitarrenarbeit vom Feinsten, während die Rhythmusabteilung ihrerseits präzise Akzente setzt, die dem Track das gewisse Etwas mit auf den Weg gibt. Der Gesang von Bassist Zahni ist klar und trägt eine Mischung aus Melancholie und Wut in sich, die songdienlich variiert und aufgrund des Wiedererkennungswertes der Stimme ein wichtiges Merkmal von Tag ohne Schatten ist.

Die Band Hau Drauf besteht aus acht behinderten und nichtbehinderten Musikerinnen und Musikern, die bekannte deutschsprachige Titel interpretieren. Bevorzugt dabei werden Stücke des Rock-Pop und der Neuen Deutschen Welle. Inzwischen gibt es auch die ersten eigenen Stücke.

„Die Musiker der Band sind allesamt Autodidakten, und es ist erstaunlich, wie kraftvoll und energiegeladen sich die Resultate anhören“, schrieb die Verdener Aller- Zeitung über Hau Drauf.

Die Entstehung der Band geht auf ein Projekt der Likedeeler Schule der Lebenshilfe aus dem Jahr 1996 zurück. Seit 1997 trifft sich die Band in wechselnder Zusammensetzung 14-tägig zu Proben unter der musikalischen Leitung von Oliver Geweke und Julian Tamke. Hau Drauf hat bereits diverse Auftritte in der Region Verden und Hannover und Oldenburg absolviert.

Rocknacht-Tickets sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich bei Julian Tamke, E-Mail-Adresse j.tamke@lebenshilfe-verden.de, Telefon 04231/965667.