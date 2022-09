Melina Sanchez: Von der Mätresse zum Froschkönig

Von: Christel Niemann

Melina Sanchez bei den Domfestspielen 2014. Sie mimte die Mätresse des Königs. © Nie

Nach den Domfestspielen 2014 startet die Verdenerin Melina Sanchez eine Schauspielkarriere. Ab November steht sie für das Schleswig-Holsteinische Landestheater auf der Bühne.

Verden – Wenn man der jungen Schauspielerin Melina Sánchez zuhört, wie sie von ihrem künftigen Engagement am Schleswig-Holsteinischen Landestheater und von der Schauspielerei erzählt, wird schnell deutlich: Das ist ihr Beruf und der Weg, den sie gehen muss. „Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Schon als Achtjährige“, erinnert sich die 27-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung, teetrinkend in der gemütlichen Küche ihrer Mutter in Verden sitzend.

Gab es keinen anderen Beruf, keine Alternative, vielleicht etwa mit Pferden? „Nein, nur Schauspielerin. Das wollte ich sein. Man hat so viele Möglichkeiten, kann so vieles sein und hat die Chance, sich auszuprobieren.“ Auch ihrer alleinerziehenden Mutter sei bald klar gewesen, wohin der Weg der Tochter führen würde. „Wenn es um Geschichten ging, habe ich schon immer gerne und viel erzählt und alles sehr bunt ausgeschmückt“, lacht sie. Ja, die Mutter habe sie unterstützt. Sie habe allerdings darauf bestanden, dass sie die Realschule mit einem ordentlichen Abschluss zu Ende bringe. Im April 2014 nahm Melina ihre Zukunft dann selbst in die Hand. Sie nahm in Hamburg ihr Schauspielstudium auf, studierte bis zum Abschluss 2017 und spielte gleich zu Beginn parallel bei den Domfestspielen „Das geheime Attentat“ mit. Unter der Regie von Hans König verkörperte sie dort die damals blutjunge Elevin, die Mätresse des alternden Königs (Axel Stoschek). „Das war einer der wichtigsten Schritte meines Lebens“, ist sie überzeugt. „Der Anfang war gemacht.“

Ihr erstes Engagement habe sie an das Theater Vorpommern in Greifswald geführt, erzählt Sánchez. Dort habe sie in „Vereinte Nationen“ (Regie: Annett Kruschke) die Rolle der Karin verkörpert. Es folgten weitere Engagements am Theater Vorpommern, wo sie unter der Regie von Reinhard Göber die Warja im Kirschgarten gab oder die Ismene in Antigone, die Ophelia 2 in Die Hamletmaschine und Clarissa McClellan in Fahrenheit 451 spielte. Auch gab es mehrere Gastengagements, die die Jungschauspielerin unter anderem an das Staatstheater Meininge führtenn. „Die Regie von Annett Kruschke bei ,Wir sind keine Barbaren' hat mich maßgeblich geprägt.“

Zuletzt war sie am Altonaer Theater und spielte „Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull unter der Regie von Georg Münzel in Hamburg. „In Felix Krull bin ich in mehreren Rollen geschlüpft; herrlich war das“, sagt Melina.

Dass der berufliche Weg und das 14. Engagement sie nun erstmals an das Schleswig-Holsteinische Landestheater führt, freut sie. Denn die von Schauspieldirektor Martin Apelt vermittelte Rolle im Märchen Froschkönig – sie mimt in dem Familienstück die Minna, eine der drei Töchter des Königs – sei herrlich. Ein König, immer beschäftigt mit dringenden Regierungsgeschäften; Gundel, Minna und Lilli, seine drei frechen Töchter; ein Frosch, der sich nichts sehnlicher wünscht als einen Kuss. Mit reichlich Musik und viel Witz macht Bettina Geyer daraus ein Theatervergnügen für die ganze Familie.

Es gehe darum, dass man halten muss, was man verspricht und dass es sich manchmal lohnt, einen Frosch zu küssen. „Die Rolle ist charmant und lustig. Ich darf aber auch neidisch und ein wenig böse sein. Meine Schwester Gundel und ich wollen nämlich, dass unsere Schwester Lilli den schrecklichen Frosch zum Mann nimmt. Wir wissen ja nicht, dass er ein verwunschener Prinz ist.“

Am 9. November hat der Froschkönig in Rendsburg Premiere. „Ich lerne bereits fleißig meinen Text“, sagt Milena. Dafür hat sie ihre Passagen komplett per Hand aufgeschrieben, auf Band gesprochen, das sie nun immer wieder abhört, weil sie so am besten lerne.

Träume? „Klar,“ sagt sie. Sie würde gerne am Thalia Theater spielen, was für sie der „Oberkracher“ wäre. Auch möchte sie sich mehr in Richtung Film bewegen, weshalb sie Demobänder erstellt hat. „Und malen möchte sie, in den Techniken Acryl und Aquarell. Ein künstlerischer Bereich, den sie während der Pandemie ganz neu für sich entdeckt hat. nie