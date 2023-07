Angela und Arne von Brill: Mehr als nur ein Besuch in Jederitz

Von: Markus Wienken

Waren im Dorf Jederitz, im Raum Havelberg unterwegs und kamen mit vielen Eindrücken und einem Buch zurück: Angela und Arne von Brill. © Markus Wienken

Menschen, viel Natur, Bilder und Gespräche, Angela und Arne von Brill waren in Jederitz...haben das Dorf skizziert..aber wo ist Jederitz überhaupt?...

Verden – Erst war es nur die Natur. Dann kam eins zum anderen, die Menschen im Dorf, die sich, ganz anders als zunächst, dann doch im Gespräch sehr gesprächig zeigten, in der spröden Landschaft. Die, wie es der Zufall wollte, vor den Toren Havelbergs, Verdens Partnerstadt, liegt. Das Dorf, um das es geht? Jederitz, kaum bekannt, aber, wer durch das Buch blättert, doch liebenswert. So beschreiben es Angela, Arne und – mit ein wenig Abstand – Alma von Brill. Das Trio hat „November in Jederitz“ auf knapp 140 Seiten porträtiert.

Eine Radtour auf dem Elbe-Havel-Weg machte den Anfang. Schon ein paar Jährchen her. Zufällig legte Angela von Brill auf einem Gehöft in Jederitz eine Pause ein, blieb länger und kam immer wieder. Sommer wie Winter. Mit dem Hofbesitzer ließ es sich gut quatschen, mit Luna, dem Mix-Terrier, vielleicht auch ein bisschen Spitz dabei, kam Angela von Brill bestens aus, auch auf die Hühner wurde aufgepasst, wenn der Landwirt selbst unterwegs war. Lange brauchte die Fotografin, die in Osnabrück lebt, nicht, die Landschaft rund um Havelberg zu mögen – sagt man – sich in sie zu verlieben?

Die Natur rau, die Menschen ähnlich, die Fotos, im November geschossen, viele schön, aber auch mal sehr grau – wie das Leben. „Angezogen von der Landschaft, Flora und Fauna, und irgendwann auch den Menschen dort, ich mag das sehr, so würde ich es formulieren“, sagt die Fotografin.

Die Touren nach Jederitz in Richtung Havelberg, eben der Partnerstadt Verdens, die blieben auch ihrem Bruder Arne von Brill nicht verborgen. Der Verdener kannte zwar Havelberg, aber nicht den Ort davor. „Jederitz sagte mir so erst mal nichts“, erinnert sich von Brill. „Aber was nicht ist, kann ja noch werden.“ Selbst mit der Kamera unterwegs, von Haus aus der Natur verbunden, machte sich der Verdener ebenfalls in die Richtung auf den Weg – und brauchte nicht lang, um gerne länger zu bleiben.

Auch das gehört zu Jederitz: Blick über die unberührte, menschenleere Landschaft in Richtung Havelberg. © von Brill

Landschaft und was sich darin und darüber bewegt, das ist von Brills Ding. „Davon gibt es rings um Havelberg im Überfluss.“ Freundschaft mit ihnen zu schließen, kein Problem. „Seltene Insekten, Eidechsen, die Vogelwelt, darunter See- und Fischadler, einmalig“, erzählt von Brill. Und die Menschen? Vielleicht braucht es den Umweg über die Natur, einen kleinen Anlauf, die beeindruckende Umgebung, um dann über die Natur mit den Menschen vor Ort vertraut zu werden, ins Gespräch zu kommen. „Mal eben zu Besuch, dann wieder weg, ist nicht“, weiß von Brill.

Also blieben er und seine Schwester mal kürzer, aber auch mal länger in dem Ort, kamen mit dem einen oder anderen, dann mit immer mehr Menschen, Frauen und Männern, ins Gespräch. Viele Einwohner hat Jederitz nicht, etwa 130 Menschen sind es, viele ältere, aber auch ein paar jüngere darunter. Die Kontakte wurden intensiver und damit wuchs auch die Idee, für das Buch.

Der „Rahmen“ dafür, großformatige Fotos, weil man beim Blättern die Menschen, aber auch die Gegend erfassen sollte, so die Idee. Aber was sollte drin stehen? „Wir wollten keine langen Geschichten, nur ein paar Sätze, das, was die Menschen im Kern, im Alltag von Jederitz bewegt“, erzählt Arne von Brill.

Immer nur zwei kurze Fragen, einmal sieben, einmal nur fünf Worte, zwei Fragen, deren Antworten über das, was die Menschen in einem kleinen Ort bewegt, Auskunft geben sollen. Die einfache, schlichte Form des Interviews ist es dann auch, die irgendwie bewegt. „Was bedeutet Ihnen das Leben in Jederitz?“ und „Was würde Jederitz guttun?“ – mehr als 30 Jahre nach dem Mauerfall. Freundlich blickt eine ältere Frau in die Kamera. Ihr Name? „Spielt keine Rolle“, sagt Arne von Brill. Ein wenig Anonymität soll bleiben. Ihre Antworten auf die Fragen: „Jederitz und sein Konsum, das war meine Welt, ich kannte alle. Ich bin die zweitälteste Jederitzerin. Heute kenne ich nur die alten Einwohner, ich komme nicht mehr raus und besuchen tun mich auch nicht viele“, so die ehemalige Verkäuferin. Ihr Wunsch: „Ein Hofladen wäre gut. Das muss aber die Jugend machen.“ Ein paar Seiten weiter, ein Mann steht in einer Tannenschonung, Mütze, grün-orange Jacke und Drei-Tage-Bart: „Hier ist mein Zuhause und hier bleibe ich mit meiner Frau. Ich bin für die Weihnachtsbäume zuständig und die verkaufe ich im Dorf“, so seine Antwort. Und: „Jederitz würde es guttun, wenn alle wieder zusammenhalten.“ Und dann fast schon eine Liebeserklärung: „Hier in Jederitz sind meine Familie und meine Freunde – hier ist alles, was ich brauche.“ Keine großen Träume, die da formuliert werden, und das große Geld spielt eigentlich auch keine Rolle, das macht es umso sympathischer, wenn es denn heißt: „Hier habe ich meine Kindheit verbracht und würde nie wieder wegziehen, selbst wenn man mir eine Million Euro bieten würde“. An anderer Stelle aber auch: „Die Gemeinschaft im Dorf braucht mehr Harmonie und Zusammenhalt.“

Die Runde durchs Dorf, von Haustür zur Haustür, mal abgewiesen, aber auch vielfach freundlich empfangen zu werden, war für Angela und Arne von Brill eine besondere Erfahrung. „Wir wussten überhaupt nicht, was auf uns zukommt, umso erstaunlicher war es dann, wieviele Menschen sich doch öffneten, durchaus mit uns sprechen wollten“, so Angela von Brill.

Das Buch komplett, 140-Seiten Jederitz, machten sich von Brills erneut auf den Weg in den Ort, eine weitere Begegnung mit den Menschen, die den Inhalt ausmachten. „Auch das sehr besonders, weil dabei schon spürbar war, wie alle ein wenig näher zusammengerückt sind, die Idee, das Buch dazu irgendwie mochten, gut fanden“, so Arne von Brill.

Und vielleicht gibt es ja mal ein weiteres Buch, mit Bildern von einem Treffpunkt, einer Gaststätte, die, so der vielfach geäußerte Wunsch, in Jederitz fehlen.

Fotos und Text in dem Buch stammen von Arne und Angela von Brill. Die Gestaltung der Seiten lag maßgeblich in den Händen von Alma von Brill, der Tochter von Angela von Brill. Näheres zu dem Projekt im Internet unter www.arnevonbrill.de oder www.angelavonbrill.de. Das Buch kostet 25 Euro.

