Autosonntag in Verden am 23. April

Teilen

Die E-Mobilität wird auch beim Autosonntag 2023 wieder ein zentrales Thema sein. Archi © Niemann

Der Kaufmännische Verein lädt für den 23. April zum Autosonntag nach Verden ein. Geboten werden nicht nur Fahrzeuge vom trendigen Flitzer bis zum Transporter. Auch die Geschäfte öffnen.

Verden – Frühlingsblumen, blitzende Karossen, schicke Mode und ein vielfältiges kulinarisches Angebot – so lauten die Zutaten für die Veranstaltung, mit der die Allerstadt offiziell den Frühling begrüßt: Der Verdener Autosonntag lockt am Sonntag, 23. April, ab 11 Uhr in die Innenstadt, wo die Besucher ein abwechslungsreiches Programm erwartet. Außerdem werden von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte in der City öffnen.

Zehne Autohäuser stellen ihre Neuheiten vor

Zehn Autohäuser, 16 Automarken und rund 100 Fahrzeuge werden vom Norderstädtischen Marktplatz durch die Fußgängerzone hindurch bis zum Domplatz zu sehen sein, vom wendigen kleinen Stadtflitzer bis zum idealen Familienkombi, vom trendigen SUV bis zum praktischen Transporter. Dann verwandelt sich die Innenstadt ab 11 Uhr wieder in einen Freiluft-Salon für schicke Karossen, wo die brandaktuellen E-Autos sicher einen Schwerpunkt bilden.

Wie Organisatorin Aike-Simone Ensink vom Kaufmännischer Verein mitteilt, sind nahezu alle namhaften Marken und regionalen Autohäuser vertreten. Ensink: „Der Autosonntag bietet die gebündelte Leistung aller Autohäuser und ist daher eine ideale Möglichkeit, sich sehr umfassend zu informieren.“ Darüber hinaus ist die Veranstaltung für die Händler und Zubehörfirmen eine gute Gelegenheit, sich zentral in der Innenstadt zu präsentieren und ihre aktuellen Modelle, Produkte und Dienstleistungen einem breiten Publikum vorzustellen.

Flankiert wird die automobile Schau durch ein ebenso attraktives wie kunterbuntes Rahmenprogramm. Natürlich kommen auch Kinder an vielen Stellen auf ihre Kosten: Karussellfahren und kreative Aktivitäten dürften die jüngeren Besucher magnetisch anziehen. „Das wird eine runde Sache, auch kulinarisch“, versichert die Organisatorin, die bereits beide Daumen drückt, dass das Wetter mitspielt. Und Ensink ist dankbar, dass die Autohäuser sich erneut in der Innenstadt präsentieren, da dies mit viel Aufwand und mit Kosten für die Betriebe verbunden ist.