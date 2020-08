Vom Täter keine Spur

Ein Huckel, beziehungsweise dessen unrechtmäßige Beseitigung zu nachtschlafender Zeit, rief in der Siedlung an der Elisabeth-Selbert-Straße die Polizei auf den Plan (wir berichteten). Doch nun, nach mehr als sechs Wochen, werden die Akten wohl geschlossen.

Verden – Post von der Polizei erhielt in diesen Tagen Rainer Kamermann von Fachbereich Straßen und Stadtgrün. Nichts Persönliches, sondern von dienstlichem Inhalt, was da im Postkasten des Rathauses lag. Kamermann hatte im Auftrag der Verwaltung vor knapp acht Wochen Anzeige erstattet. Der Grund: Im Verlauf der Elisabeth-Selbert-Straße hatten Unbekannte eine Bodenwelle eingeebnet. Sie werden wohl unbekannt bleiben.

Eigenmächtig und ohne Genehmigung waren die „Handwerker“ vorgegangen. Das künstliche Verkehrshindernis, so die Verwaltung, mache aber an der Stelle durchaus Sinn, damit die Autofahrer in der Siedlung vom Gas gehen und sich an Tempo 30 halten.

Die Polizei nahm das nächtliche Vergehen durchaus ernst, ging der Anzeige nach und stieg in die Ermittlungen ein, wie Pressesprecher Helge Cassens unmittelbar nach der Tat bestätigte. Auch in einem Zeugenaufruf in unserer Zeitung wurde um Mithilfe gebeten. Insbesondere die Anwohner waren gefragt. Allerdings müssen der oder die Täter offenbar sehr geschickt vorgegangen sein, denn bislang meldete sich kein Zeuge. Vielleicht auch deshalb, weil alles sehr schnell abgelaufen sein muss. Beleg dafür ist die eher schludrige Anhäufung einer Bitumenschicht, die insgesamt keinen guten Eindruck macht.

Nach acht Wochen ist zwar kein Gras über die Sache gewachsen, die Chancen, dass die Täter noch gefunden werden, scheint indes gering. „Ermittlungen eingestellt“, heißt es daher in dem Schreiben der Polizei an die Verwaltung.

Ärgerlich für die Stadt, die nun auf den Kosten für den Rückbau sitzen bleiben wird. Ein Trupp des städtischen Bauhofes wird dafür anrücken müssen. „Allerdings nicht zeitnah“, so Kamermann. Für den Rückbau müsste die Straße komplett gesperrt werden. Das hingegen würde die Arbeiten auf der Baustelle am Ende der Elisabeth-Selbert-Straße erheblich behindern. Dort entsteht die neue Kindertagesstätte. „Wir werden die Fertigstellung des Baus abwarten und dann die Bodenwelle wiederherstellen“, erklärt Kamermann.

Der Fachbereichsleiter lässt zudem keinen Zweifel daran, dass das künstliche Hindernis seinen Dienst leistet. Die besagte Kita und ein kreuzender Schulweg sorgten für erheblichen Betrieb in der Siedlung. Nicht gelten lassen will Kamermann den Hinweis, das die Bodenwelle im vorderen Bereich, aus Richtung Hamburger Straße, „entschärft“ worden ist. „Die Erfahrungen haben gezeigt, dass insbesondere der Linienbus an der Stelle Probleme hatte“, erklärt Kamermann. Passagiere auf der Rückbank des Busses wären beim Überfahren des Hindernisses erheblich durchgeschüttelt worden. Auch hätten Anwohner über Lärm geklagt, den der tonnenschwere Bus bei der „Buckelfahrt“ verursacht habe. „Daher die Änderung“, so die Begründung.

Radfahrer sollten übrigens gewarnt sein. Zwar haben sie auf ihrem Weg nach Dauelsen und umgekehrt Vorfahrt, wenn sie die Elisabeth-Selbert-Straße kreuzen. Darauf bestehen sollten sie – ohne zu gucken – aber nicht. Es könnte böse Folgen haben, wie ein Besuch vor Ort deutlich macht. Denn wo Tempo 30 gilt, wird sich noch lange nicht daran gehalten. Trotz Buckel – oder nur deshalb, weil einer fehlt?

Von Markus Wienken

+ An der neuen Kita wird noch gebaut. Bis dahin bleibt die nivellierte Bodenwelle unberührt. © -