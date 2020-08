Vom Eis, dem Pool und Schattenplätzen

UMFRAGE Abkühlende Tipps – Was tun die Menschen, um die Hitze erträglicher zu machen?

+ © Hustedt Sonnige Aussichten: Noch sind die Schatten in den Häuserschluchten der Verdener Innenstadt lang. © Hustedt

Verden – Aufgrund der starken Wärmebelastung hat der Deutsche Wetterdienst sowohl für gestern als auch für heute eine eindeutige Hitze-Warnung herausgegeben. „Diese gibt es, wenn erwartet wird, dass die gefühlte Temperatur an zwei Tagen in Folge über etwa 32 Grad beträgt und zusätzlich nur geringe nächtliche Abkühlung vorhanden ist oder auch bei gefühlten Temperaturen über 38 Grad“, heißt es dazu auf der Webseite des Wetterdienstes. Doch was tun gegen die schier nicht enden wollende Hitze? Wir haben uns in der Verdener Innenstadt umgehört und nachgefragt, was sich die Menschen überlegt haben, um die Sommertage etwas erträglicher zu machen.