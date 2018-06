L 203: Vollsperrung ist aufgehoben

Verden - Seit Ende Mai ist auf der Landesstraße 203, zwischen Hönisch und Oiste schweres Gerät unterwegs. Die Fahrbahn und Teile des parallel verlaufenden Radweges mussten erneuert werden. Dazu wurde zwischen der Einfahrt zum Hagebau/Netto in Hönisch und der Einmündung der Landesstraße 201 in Oiste eine Vollsperrung eingerichtet. Diese Sperrung hob die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden nach eigenen Angaben am Freitagabend wieder auf.

Aufgrund der verbleibenden Restarbeiten an den Seitenräumen und im Bereich der Weserbrücke könne es jedoch weiterhin im gesamten Baubereich zu Behinderungen durch halbseitige Verkehrsführungen in kurzen Teilbereichen kommen, heißt es weiter in der Pressemitteilung der Behörde. Die Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, sich in diesem Streckenabschnitt mit erhöhter Aufmerksamkeit zu bewegen.

Ab 9. Juli Baustelle auf der Bremer Straße

Ganz abgeschlossen sind die Bauarbeiten an den Verkehrsadern aber noch nicht. So beginnt am Montag, 9. Juli, die Erneuerung der Asphaltdeckschicht der B 215 (Bremer Straße) in Höhe des Bürgerparks. Bis zum 14. Juli, so der Plan, wird das Projekt abgeschlossen sein.

Der Verkehr wird in dem genannten Zeitraum mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Über diesen Abschnitt wird die Behörde in einer separaten Pressemitteilung informieren.

Witterungsbedingte Verzögerungen und Terminverschiebungen sind jederzeit möglich. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis und gleichzeitig um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie auf den Umleitungsstrecken.

Infos zu der Baumaßnahme finden Interessierte auch im Internet unter www.strassenbau.niedersachsen.de/aktuelles/presseinformationen/.

Rubriklistenbild: © dpa