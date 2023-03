„Vollbracht ist der Hände Werk“ in Verden

Von: Florian Adolph

Mit der Richtfest-Flasche: die Bau- und Zimmermänner auf dem Dachgerüst des Mehrfamilienhauses. © Florian Adolph

In der Kleinen Wallstraße wird Richtfest gefeiert. Die Mietwohnungen des Mehrfamilienhauses sind ab August bezugsfertig.

Verden – Das Geräusch von brechendem Glas schallt durch die Kleine Wallstraße. Mit den Worten „Geweiht sei dieses Haus“ zersplittert Zimmermannsmeister Uwe Bragulla die Flasche an dem Dach. An diesem Mittwoch findet ein Richtfest in Verden statt. Geladen haben Oliver Gattermann, Niederlassungsleiter der Volksbank Verden und Detlef Detlefsen, Geschäftsführer vom Bauverein Sulingen. Einweiht wird ein Mehrfamilienaus, welches im Spätsommer fertiggestellt werden soll. Angestrebter Erstbezug ist der 1. August.

In den Verdener Neubau wurden insgesamt rund 900 000 Euro investiert. Wenn es soweit ist, soll das Bauvorhaben der Volksbank Verden und ihrer Tochter dem Bauverein Sulingen fünf Zwei-Zimmer-Mietwohnungen mit einer Größe von jeweils circa 65 Quadratmetern beherbergen.

„Erstmal ist der Bau etwas holprig gelaufen“

Den Bau des Mehrfamilienhauses in der Kleinen Wallstraße 4 hat das Bauunternehmen BraWo Haus am 15. Oktober 2022 begonnen. Branko Stoffenberger, der das Unternehmen zusammen mit Wolf Lochau gegründet hat, erzählt: „Erstmal ist der Bau etwas holprig gelaufen, weil es hier so eng ist. Wir mussten die Zufahrt für die Anwohner sperren. Der Abbruch des alten Gebäudes ist auch viel Arbeit gewesen. Aber einfach kann jeder und jetzt läuft alles ganz gut.“ Nur einmal könnte es noch schwer werden, wenn es an die Dachpfannen des Neubaus geht.

Zuvor habe an der Stelle ein altes Gebäude aus der Jahrhundertwende gestanden, so Detlef Detlefsen. Nur zwei Wohnungen hatten darin Platz gefunden. „Ich denke, es war ein Generationenhaus“, sagt Detlefsen. Es habe lange leer gestanden und sei verfallen gewesen. „Wir sind als Bauverein darauf bedacht solche Grundstücke zu erwerben und zu bebauen. Wir wollen den Neubau dann selber verwalten und vermieten.“ Rund 450 Wohnungen befinden sich bereits im Besitz von Volksbank und Bauverein.

Vor dem Gebäude: Mitarbeiter der Volksbank Verden, Lara Wendt, Ralf Uhlenbrock, Oliver Gattermann, Stefan Ullmann, Detlef Detlefsen, Bauunternehmer Branko Stoffenberger und seine Mitarbeiterin Rebekka Abel (v.l.). © Florian Adolph

Stefan Ullmann, Vorstand der Volksbank Niedersachsen-Mitte, schwärmt von der Top-Lage der Immobilie. „Man ist ruckzuck in der Innenstadt.“ Wenn sie fertig sind, sollen alle Wohnungen mit elektrischen Jalousien, Fußbodenheizung und einem Abstellraum ausgestattet sein. Vier der Wohnungen sollen zudem einen Balkon oder eine Terrasse haben. Geheizt wird dann mit Holzpellets.

Erste Besichtigungen ab Juli

Anfragen nach den Wohnungen habe es auch schon gegeben. „Wir steigen aber erst noch in die Vermarktung des Hauses ein“, so Detlefsen. Erste Besichtigungen sind ab Juli geplant. Interessenten können sich aber bereits melden, betont Detlefsen.

Es kommt zum feierlichen Teil des Richtfestes. Mit seinen Kollegen auf dem Gerüststehend, sagt Zimmermannsmeister Uwe Bragulla seinen Richtspruch auf, beginnend mit: „Vollbracht ist das Werk der schaffenden Hände, wohnlich und wärmend die schützenden Wände.“ Anschließend geht es in den Neubau, wo belegte Brote warten. Zum Schluss bedankt sich Detlef Detlefsen mit einer Rede bei allen Mitwirkenden an dem Bauprojekt.