Ex-NPD-Ratsherr erneut wegen Volksverhetzung verurteilt

Verden – Unmittelbar nachdem der ehemalige Verdener NPD-Ratsherr Dr. Rigolf Hennig im September vergangenen Jahres zu einer 15-monatigen Bewährungsstrafe wegen Volksverhetzung verurteilt worden war, hatte er angekündigt, Berufung dagegen einzulegen. Nun wurde allerdings ein zweites, härteres Urteil gesprochen.

Update, 18. März: Zweites Urteil gesprochen

Wegen Volksverhetzung hat das Landgericht Verden den früheren NPD-Kommunalpolitiker nun zu 20 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Dabei sei am Montag die erste bereits rechtskräftig gewordene Verurteilung einbezogen worden, sagte ein Gerichtssprecher. Der 83 Jahre alte frühere Ratsherr hatte Berufung gegen eine Entscheidung des Amtsgerichts Verden eingelegt, das ihn im September zu 15 Monaten auf Bewährung verurteilt hatte.

In einer von ihm redigierten Zeitschrift war in mehreren Artikeln der Holocaust geleugnet worden. Im Zusammenhang damit eingenommene Spenden in Höhe von gut 15.000 Euro werden mit dem Urteil vom Montag eingezogen. Ein Artikel stammte von Ursula Haverbeck (90). Sie war im vergangenen Jahr mit einer Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht gescheitert, nachdem das Landgericht Verden sie wegen Volksverhetzung in acht Fällen zu zwei Jahren Haft verurteilt hatte. Haverbeck hat wiederholt behauptet, dass das Konzentrationslager Auschwitz kein Vernichtungs-, sondern ein Arbeitslager gewesen sei.

Originalmeldung, 12. März:

Es geht um Inhalte einiger Artikel in vier Ausgaben der Zeitschrift „Stimme des Reiches“ aus den Jahren 2016 und 2017. „Herausgegeben und selbst hergestellt im Eigendruck durch: Freistaat Preußen“, war in den Blättchen zu lesen. Als selbst ernannter Staatspräsident war Hennig Empfänger des Unkostenbeitrags, der von treuen Lesern für das umstrittene Schriftstück erbeten wurde.

Strittig war Montag am Ende nicht nur die Frage, ob sich Hennig der Volksverhetzung durch den Inhalt einiger Artikel schuldig gemacht hat, sondern ob das Geld, das die Leser für die vier Ausgaben gezahlt haben, vom Staat abgeschöpft werden kann, als „Wert des Taterlangten“. Einer der Verteidiger sprach von rund 1000 Lesern.

Hennig hatte Montag nicht nur erneut Verteidiger Martin Kohlmann, bekannt als Vorstand und Sprecher der umstrittenen Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“, an seiner Seite, sondern erstmalig auch den Rechtsanwalt Dr. Matthias Rahmlow. Der Anwalt aus Duisburg ging in seinem Plädoyer einzig auf die Frage der Einziehung ein. Kohlmann hatte indes einen Freispruch beantragt. Es habe ihn gewundert, dass überhaupt noch solche Zeitschriften, die an Schülerzeitungen erinnern würden, herausgegeben worden sind, so Rahmlow. „Ich dachte, das wurde in den 90ern beendet.“

Das Grundprinzip, dass einzuziehen ist, was durch eine Tat erlangt wurde, stellte er nicht in Frage. „Es wäre kaum auszuhalten, dass ein Auftragskiller die 200.000 Euro behalten kann“, betonte der Duisburger. Auch bei Schmiergeldzahlungen sei das Prinzip richtig. Aber die Artikel hätten maximal vier Prozent der Textmenge ausgemacht. „Und ich habe keinen Zweifel, dass die Leute auch für die Zeitschrift gezahlt hätten, wenn diese Artikel nicht drin gewesen wären.“ Das Geld unterliege somit nicht der Einziehung.

Die Staatsanwältin argumentierte genau entgegengesetzt. „Wenn ich die Spenden wegdenke, dann gibt es keine Zeitung und somit auch nicht diese Artikel“, so Gabriele Weiher. Den Betrag reduzierte sie angesichts des Erscheinungstermins jedoch auf 17.055,13 Euro. Zudem beantragte sie, weil ein anderes Urteil einzubeziehen ist, eine Gesamtstrafe von zwei Jahren, die aber zur Bewährung auszusetzen sei.

Das Urteil soll am Montag, 18. März, um 11 Uhr verkündet werden.

