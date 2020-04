Virus fordert zweites Todesopfer: Kein Zusammenhang mit Lockerungen der Schutzregeln

Weiterhin niedrige Infektionszahlen

+ © Kreiszeitung Eine Statistik zu den aktuellen Fallzahlen vom 28. April. © Kreiszeitung

Verden - Ein weiteres Todesopfer des Coronavirus im Landkreis musste das Gesundheitsamt gestern melden. Der 70 Jahre alte Patient starb am Montagnachmittag an den Folgen der Covid-19-Erkrankung im Verdener Krankenhaus. Eine Umkehr vom eher moderaten aktuellen Trend sieht die Leiterin des Gesundheitsamtes, Jutta Dreyer, darin allerdings nicht: „Mit den Lockerungen der Schutzregeln hat das nichts zu tun.“ Die Entwicklung der Infektionszahlen habe unübersehbar an Dynamik verloren. Auch der Betrieb im Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN) ist zurückgegangenen.