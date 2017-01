Kühler Kopf in wilden Zeiten

Verden - Die Präsidentschaftswahlen in Amerika und Österreich, das Referendum in Italien sowie die Nachwirkungen des Brexit-Votums warfen ihre Schatten auf das diesjährige Planspiel Börse der Sparkassen. Rund 35. 900 Teams aus Deutschland, Italien, Frankreich, Luxemburg, Schweden und Mexiko waren zehn Wochen lang live dabei und erlebten so eine spannende und interessante Börsenzeit.

Das Planspiel Börse ist ein Online-Wettbewerb, bei dem Schüler ihr virtuelles Kapital an der Börse vermehren. Gehandelt wird mit den Kursen realer Börsenplätze. Die Schüler nahmen als Team am Wettbewerb teil, die örtlichen Sparkassen übernahmen die Betreuung. Auch im Geschäftsgebiet der Kreissparkasse Verden nahmen 163 Teilnehmer in 34 Teams teil, heißt es in einer Pressemitteilung. Vier von ihnen gingen nun als Sieger hervor.

Was bedeutet das Brexit-Votum für die deutsche Wirtschaft? Welchen Einfluss hat die Wahl Donald Trumps auf die Wirtschaftsbeziehungen? Welche Folgen kann das italienische „Nein“ auf die Finanzlage haben? Mit solchen Fragen mussten sich die Teilnehmer beschäftigen, um ihr Depot mit erfolgreichen Wertpapieren bestücken zu können. Dass dies auch in dieser Zeit möglich ist, zeigen die beeindruckenden Ergebnisse zum Spielende am 14. Dezember 2016.

„Die Ergebnisse unserer Schüler können sich sehen lassen“, so Dr. Beate Patolla, Leiterin Unternehmenskommunikation der Kreissparkasse. In der Depotgesamtwertung kämpfte sich das Team „TVO“ von der Schule am Goldbach in Langwedel auf den ersten Platz. Die Gruppe investierte unter anderem in die Deutsche Bank AG und beendete das Börsenspiel mit einer Gesamtdepotbewertung von 53. 350,01 Euro.

In der Nachhaltigkeitsbewertung legte sich das Team „187-GZUZ-BONEZMC“ von der Realschule Verden rechtzeitig die Wertpapiere der Bayerischen Motoren Werke AG St. (BMW) ins Depot und profitierte so von deren kontinuierlichen positiven Entwicklung im Spielzeitraum. Platz zwei belegte das Team „Club der Milliardäre“ vom Gymnasium Ottersberg und Platz drei „KMN2836“ von der Schule am Goldbach in Langwedel.

Patolla gratulierte den Gewinnern zu ihrer Leistung: „Unsere Sparkasse möchte Jugendliche ermutigen, sich mit Finanzthemen zu beschäftigen. Mit dem Planspiel Börse gelingt es uns, Börsenhandel und wirtschaftliche Zusammenhänge auf spielerische Art und Weise aufzuzeigen. Von dem erworbenen Wissen können die Teilnehmer profitieren, wenn sie in Zukunft eigene Finanzentscheidungen treffen müssen.“ Die erfolgreichsten Teams wurden in der Hauptstelle der Sparkasse Verden gekürt und bekamen für ihr geschicktes Handeln Preise in Höhe von insgesamt 650 Euro überreicht.