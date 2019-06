Aus vier mach fünf

Verden – Es ist vollbracht: Der Bau der Elisabeth-Selbert-Kita erfolgt für insgesamt fünf Gruppen – zwei für Krippen- und drei für Kita-Kinder. Das haben am Donnerstagabend die Ortsräte Scharnhorst und Dauelsen sowie der Finanz- und der Sozialausschuss der Stadt in gemeinsamer Sitzung beschlossen. Trotz nicht enden wollenden Diskussionen war die Empfehlung aller Gremien einstimmig.

Der Neubau wird nach dem Siegerentwurf des Architekturbüros Tilgner und Grotz aus dem entsprechenden Wettbewerb umgesetzt. Diese Planung hat eigentlich nur vier Gruppen umfasst – jedoch mit einer Erweiterungsmöglichkeit. „Aufgrund des hohen Bedarfs an Kitaplätzen im Bereich Dauelsen/Neumühlen empfiehlt die Verwaltung, den fünften Gruppenraum jedoch schon jetzt zu bauen“, heißt es in der Sitzungsvorlage. Ein späterer Anbau sei mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Laut der Verwaltung müssten rund 200 000 Euro mehr in die Hand genommen werden.

Für den Neubau der Krippengruppen hat die Stadtverwaltung beim Land Niedersachsen bereits entsprechende Fördermittel beantragt und bereits im Haushalt eingeplant. Nunmehr beabsichtigt das Land, auch den Neubau von Kitagruppen zu unterstützen. „Ob und in welcher Höhe ein Anspruch auf Förderung besteht, ist allerdings noch ungewiss, da sich die rechtlichen Grundlagen derzeit in einer Beratung befinden. Ein Förderantrag kann vorzeitig nicht gestellt werden“, informiert die Verwaltung.

Aus im Haushaltsplan veranschlagten Mitteln und übertragenen Haushaltsermächtigungen der Vorjahre stehen für das Projekt etwas mehr als vier Millionen Euro zur Verfügung. Daher verbleiben ungedeckte Zahlungen in Höhe von rund 389 000 Euro. Diese können laut Stadt vermutlich aus der zusätzlichen Landesförderung finanziert werden.

Der Beginn der Straßenbaumaßnahmen soll bereits im Herbst erfolgen, um die Erschließung für den Beginn der Hochbaumaßnahmen im Frühjahr 2020 zu gewährleisten. Diese sollen nach aktuellem Terminplan im Frühjahr 2021 fertiggestellt sein.

So weit, so gut. Wäre da nicht die Parkplatz-Thematik, die bereits in den vorigen Sitzungen der Fachausschüsse und Ortsräte für ordentlich Gesprächsbedarf gesorgt hatte (wir berichteten). Leider war das zuständige Ingenieurbüro „HBI Hiller + Begemann“ am Donnerstagabend nicht bei der Sitzung dabei, sodass Fachfragen zur Verkehrsplanung nicht beantwortet werden konnten. Doch daran störten sich die Gremien wenig.

Die Diskussionsrunde eröffnete Werner Bredehöft (FDP) vom Ortsrat Scharnhorst, der sich über zu wenige Parkplätze beklagte. Daraufhin entgegnete Anna-Katharina Schnäke vom Architekturbüro, dass man bereits deutlich über der vorgeschriebenen Anzahl liege. Ihr pflichtete der Hochbau-Abteilungsleiter der Stadt, Wolfgang Tobias, bei. „Für 24 Plätze ist gesorgt. Vorgeschrieben sind nur sechs. Das heißt, wir bieten knapp 20 Plätze mehr als nötig. Das ist schon eine ganze Menge.“

Doch auch von den Zahlen wollten sich die Politiker nicht überzeugen lassen. Immer wieder wurde der Vergleich mit dem Verkehrsinfarkt an der Grundschule am Sachsenhein in den Raum gestellt. „Es ist ja schön, dass wir über dem Schnitt liegen. Aber das interessiert doch die Eltern nicht“, mahnte Jörn Gehrmann (CDU), ehe Bredehöft den Vorschlag machte, die Elisabeth-Selbert-Straße einfach nach Norden zu verlegen, um mehr Platz für Parkplätze zu haben und die Sicherheit der Kinder zu gewährleisten. Gerd Dyck, Ortsbürgermeister Scharnhorst, machte einen Kompromissvorschlag. Der Sozialdemokrat hatte die Idee, die Option von mehr Parkplätzen im nördlichen Bereich offenzulassen und diese nur bei Bedarf nachzubauen.

Nur Karin Hanschmann (SPD) erinnerte sich, dass das aktuelle Konzept genau das umsetzt, was in den Ortsräten und Fachausschüssen der Stadt gefordert wurde. „Das ist das, was wir besprochen haben.“ Auch Bürgermeister Lutz Brockmann sprach sich für das aktuelle Konzept aus: „Den Eltern geht es nicht um fehlende Parkmöglichkeiten. Sie brauchen Krippen- und Kitaplätze für ihre Kinder. Das ist eine klare Forderung“, betonte er nachdrücklich. Zudem wies er daraufhin, dass die Ankommzeiten bei einer Kindertagesstätte verschieden sind – anders als zum Beispiel an der Grundschule am Sachsenhain.

Lars Brennecke (CDU), der sich selbst auch als Verfechter von ausreichenden Parkplätzen bezeichnete, lenkte den Diskussionsfokus auf den fließenden Verkehr. Er sprach sich für Schritttempo im Bereich der Kita aus. Jens Richter forderte, die Verwaltung damit zu beauftragen, herauszufinden, wo noch Platz für sechs bis zehn weitere Parkplätze ist.

Umut Ünlü (SPD) kritisierte die vorangegangene Diskussion: „In unmittelbarer Nähe zur Kita gibt es viele Wohngebiete. Die Eltern können und werden ihre Kinder auch zu Fuß oder mit dem Rad bringen.“ Der Sozialdemokrat erkundigte sich zudem, was aus den zwei Unterständen für Kinderwagen und einem Klettergerüst geworden ist. Die Landschaftsarchitekten der Freiraumplanung Gasse-Schumacher-Schramm offenbarten, dass diese schlicht inzwischen außerhalb des Budgets liegen.

Die Fachausschüsse waren sich einig, dass nicht bei Gegenständen gespart werden sollte, die in einer Kita gebraucht werden. Ünlüs Antrag, das Mobiliar für einen Preis von rund 36 000 Euro anzuschaffen, erntete Szenenapplaus seiner Ratskollegen, die einstimmig dafür votierten.