Drei Brandeinsätze in der Nacht in Verden - Polizei ermittelt

Verden - Zu drei Brandeinsätzen rückte die Ortsfeuerwehr Verden in der Nacht zu Mittwoch aus. In allen Fällen brannte Sperrmüll oder Altpapier, bei einem Einsatz wurde das Übergreifen der Flammen auf ein Wohnhaus verhindert, teilt die Feuerwehr mit.

Gegen 1.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Jahnstraße gerufen. Ein an einem Wohngebäude errichteter Sperrmüllhaufen hatte Feuer gefangen. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert werden. Durch ein Fenster war jedoch bereits Brandrauch in das Wohngebäude gezogen.

Daran schlossen sich zwei weitere Einsätze an. Am schwarzen Berg brannte eine Altpapiertonne und am Turnerweg abermals ein Sperrmüllhaufen. Nach etwa anderthalb Stunden beendete die Feuerwehr den Einsatz.

Mehr als zehn Einsätze seit Mitte Juli

Insgesamt rückten die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Verden seit Mitte Juli bereits zu mehr als zehn nächtlichen Brandeinsätzen im Stadtgebiet aus.

In mehreren Fällen brannten Sperrmüllhaufen, Altpapiertonnen oder gelbe Säcke. In einem Fall stand ein Auto in Flammen, in einem weiteren ein Holzverschlag an einem Gebäude. Die Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung zu den Vorfällen entgegen.