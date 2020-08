Gabriele Heidelberger ist in allen Genres Zuhause. Das bewies sie am Sonnabend.

Verden – Gute Unterhaltung, Sommerlaune und eine Brise Urlaubsfeeling haben am Sonnabend beim Open Stage Verden erneut verschiedene Bands und Musiker in die Allerstadt gebracht. Die Openair-Veranstaltung auf dem Rathausplatz gefiel dem Publikum und freute sicher auch die umliegende Gastronomie, denn sämtliche Außensitzplätze waren heiß begehrt.

Für die zweite Open Stage in diesem Jahr hatte Veranstalterin Jeanette Atherton von Jump.i.de. wieder vier Bands und Duos auf die Bühne geholt, die mit ganz unterschiedlichen Musikstilen das Geschehen und die City belebten. „Mit Erfolg“, wie Atherton meinte, denn es sei schließlich wieder für (fast) jeden Musikgeschmack das Passende dabei. Ob bei „Aron L Flow“, dem Duo Giara, Gabriele Heidelberger oder bei Lutz Hiller & Dogs – das Open Stage-Publikum durfte sich bei der von Tina Härtel ebenso charmant wie routiniert moderierten Veranstaltung erneut über jede Menge Abwechslung freuen.

Der Organisatorin und ihrem Team ist es immer eine besondere Freude, wenn es eine Band oder ein Solokünstler gibt, die beim Open Stage ihre ersten öffentlichen Schritte wagen. Noch größer sei die Freude, wenn die dann noch plötzlich den Sprung in eine höhere Liga schaffen, wie zum Beispiel Gabriele Heidelberger. Die hat vor zwei Jahren zusammen mit ihrem Mann und Pianisten Thomas Bierling ihren langjährigen Wohnort Karlsruhe verlassen und sich im kleinen Haßbergen in der Nähe von Nienburg niedergelassen. „Dort fühlen wir uns rundum sauwohl“, unterstreicht die studierte Opernsängerin, die auch längst in der dortigen Kulturszene heimisch geworden ist. „Man hat meinen Mann und mich schnell integriert“, so Heidelberger erfreut.

Sie erzählt, dass sie bewusst der Opernbühne wenn auch nicht der Oper den Rücken gekehrt habe und sie sich heute auf der Bühne nur noch von ihrem Mann am Piano begleiten lasse. „Diese Zusammenarbeit ist perfekt“, schwärmt sie. Sie singe mit Herz und Passion, er arrangiere die Songs und wenn er etwas speziell für sie komponiere, dann passten diese Lieder einfach perfekt. „Schreiben Sie gerne, dass ich in keine musikalische Schublade passe“, fordert sie und genau das trifft zu: ob bluesig, jazzig, poppig, soulig oder klassisch, überall ist Heidelberger musikalisch zuhause, sodass die Harmonie, die nach jedem Song nachschwingt, auf das Publikum übergeht. Thematisch reist sie dabei auch oft und gerne um Jahrzehnte zurück, oft inspiriert von Melodien, die bereits ihre Eltern begleitete, sodass auch die Musik von Größen wie Ella Fitzgerald, Nat King Cole oder Judy Garland in ihrem Repertoire zu finden ist.

Bevor das Open Stage für dieses Jahr in die Pause geht, bietet sich am Sonnabend, 5. September, noch einmal die Gelegenheit, den Künstlern auf der offenen Bühne zu lauschen. Am Besten sei es, zwischen 12 und 14 Uhr auf dem Rathausplatz vorbeizuschauen. Oder Interessierte können sich bewerben und somit selbst ein Teil dieser Show werden.

Von Christel Niemann

+ Schweiß auf der Stirn: Schattenplätze für das Publikum auf dem Rathausvorplatz waren rar und entsprechend begehrt. © Niemann

+ Duo Giara punktete bei den Zuhörern mit Italo-Feeling und Dolce Vita. © -