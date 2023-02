Landwirtschaftsschüler beweisen in Verden Vielseitigkeit

+ © Preuß Konzentration: Carina Weiß beim Einspannen der Mutter. © Preuß

Der Berufswettbewerb für Landwirtschaftsschüler an den BBS ist gestartet. Als Siegerin ging Carina Weiß aus Kükenmoor hervor.

Verden – Den Ausbildungsbetrieb per Powerpoint-Präsentation vorstellen, aus Muttern und Schrauben einen Flaschenöffner bauen, Saaten und Düngemittel bestimmen, Hölzer und Metalle erkennen. Und wie hießen gleich nochmal die Mitgliedsstaaten der EU? – Wer beim Berufswettbewerb (BWB) der deutschen Landjugend unter dem Motto „Mit Herz und Hand – smart fürs Land“ bestehen will, muss vielseitig sein. Dass sie das sind, bewiesen am Mittwochvormittag in den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Verden-Dauelsen gleich 35 angehende Landwirtinnen und -wirte aller drei Ausbildungsjahre.

Aus Muttern und Schraube wird ein Flaschenöffner

„Schier“, lautet die dröge Antwort eines Teilnehmers auf die Frage, wie denn die praktische Aufgabe gelaufen sei. Nur zehn Minuten habe er benötigt, um Muttern und Schrauben per Bohrung und geschnittenem Gewinde so zu zusammenzufügen, dass der Kronkorken damit leicht zu heben ist, betont der junge Mann. Lehrerin Caren Ahrendt, die den Wettbewerb an den BBS gemeinsam mit ihrem Kollegen Andreas Martius organisiert hat, staunt. Und auch Carina Weiß bekommt große Augen.

Die 21-Jährige ist zwar im dritten Ausbildungsjahr, konnte als Abiturientin jedoch das erste Jahr, die Grundstufe, überspringen. Gerade da steht aber der Umgang mit Metall auf dem Lehrplan. Also musste sich die angehende Landwirtin die Kenntnisse selber aneignen. In den Werkstätten der BBS schlägt sich die junge Frau dann so wacker wie im gesamten Wettbewerb. Am Ende belohnt sie sich selber mit dem ersten Platz für ihren Einsatz.

Carina Weiß kommt aus Kükenmoor. Ihre Eltern führen dort einen landwirtschaftlichen Betrieb mit 200 Milchkühen. „Die schönste Kindheit, die man haben kann, ist die auf einem Bauernhof“, sagt sie nun voller Überzeugung, „das prägt wirklich.“

Die viele Arbeit in einer Sieben-Tage-Woche schreckt sie nicht – „man ist ja damit aufgewachsen“. Sein eigener Chef zu sein, das reizt die 21-Jährige an dem Beruf. Und, dass sie stets gefordert bleibe, innovativ zu sein, den Betrieb breit aufzustellen.

Größere gesellschaftliche Akzeptanz gewünscht

Sorgen bereiten ihr die vielen Auflagen, die ein Landwirt zu erfüllen hat. Außerdem wünscht sie sich mehr gesellschaftliche Akzeptanz des Berufsfeldes. Nach der Ausbildung möchte die 21-Jährige vielleicht an einer Universität oder besser noch an einer praxisorientierten Fachhochschule studieren.

Einen persönlichen Bezug zur Landwirtschaft haben die meisten der Berufsschüler. Aufgewachsen im ländlichen Raum, kamen sie oft schon als Kinder in Kontakt mit dem Beruf. Das gilt für Jana Henneke (19) aus Frankenfeld ebenso wie für Jonas Pankoke (18), der oft auf dem Hof in der großelterlichen Nachbarschaft in Luttum aushalf. Acht Stunden im Büro zu arbeiten, das ist nichts für sie, weiß Andrea Schmidtke (24) aus Kreepen nach entsprechendem Schreibtischjob. Auch Lucien Eboue aus Verden gibt der Arbeit in der Natur, mit Tieren und Pflanzen, ganz klar den Vorzug.

Über den angestrebten Beruf hinaus eint viele Schülerinnen und Schüler die Tatsache, dass sie nicht von einem landwirtschaftlichen Betrieb stammen. Dass die Eltern einen Hof haben, triff nur auf die wenigsten zu. Das Gros sind sogenannte Quereinsteiger.

Die seien mehr geworden, stellt auch Carsten Mindermann fest. Der Landwirt aus Achim-Embsen fungiert an diesem Vormittag als einer von 14 ehrenamtlichen Juroren. Moritz Cordes aus Neddenaverbergen und Jonas Kraul beurteilen die Vorträge. Vor einigen Jahren standen die beiden Junglandwirte, die sich jetzt auf ihre Meisterprüfung vorbereiten, noch als Teilnehmer auf der anderen Seite des Tisches. Nun ist es an ihnen, über Inhalt und Form, Anschaulichkeit des Gesagten und Auftreten der Redner zu urteilen. 100 Punkte sind das Maximum an jeder der vier Station.

Der Kreisentscheid am Mittwoch bildete den Auftakt zu dem bundesweiten Wettbewerb, zu dem alle zwei Jahre rund 10 000 Auszubildende in den „grünen Berufen“ antreten. Dazu zählen neben der Landwirtschaft die Bereiche Forst-, Haus- und Tierwirtschaft sowie Weinbau.

Der Wettbewerb soll auf weitere Prüfungen im beruflichen Werdegang vorbereiten, Lust zur Weiterqualifizierung wecken und die Möglichkeit der Vernetzung von Leuten mit gleichen Berufs- und Lebenszusammenhängen bieten. Für die Teilnehmer in Verden ist es zugleich ein Aufwärm-Programm für die im Sommer anstehenden Zwischen- und Abschlussprüfungen. In diesem Zusammenhang weist Caren Ahrendt darauf hin, dass der Fachkräftemangel sich im landwirtschaftlichen Bereich weniger bemerkbar macht als in anderen Ausbildungsberufen.

Lob vom Kreislandwirt für alle Beteiligten

Bei der Siegerehrung am Mittag lobte Jörn Ehlers, Kreislandwirt und Vorsitzender des Landvolks Rotenburg-Verden, schließlich alle Akteure. „Ein großer Dank geht an die Schule, die mit der Umsetzung des Berufswettbewerbs viel Engagement und Herzblut in die grünen Berufe steckt, wie auch an die Berufskollegen, die zum Beispiel als Richter tätig werden und diesen wichtigen Wettbewerb unterstützen“, sagte Ehlers, ehe er sich an die jungen Teilnehmer wandte: „Liebe Auszubildende, die Ernährungssicherheit hat in unserer Gesellschaft in der letzten Zeit nochmals an Bedeutung gewonnen, mit eurer Berufswahl habt ihr eine gute Entscheidung gefällt!“

Die Gewinner

Platz eins: Carina Weiß (drittes Ausbildungsjahr) mit 91 Punkten. Platz zwei: Jonas Pankoke (drittes Ausbildungsjahr) mit 87 Punkten. Platz drei: Ronja Schröder (zweites Ausbildungsjahr) mit 85 Punkten.