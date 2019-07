Vielseitig einsetzbar

Verden - Die Abteilung Turnen im TSV Dauelsen freut sich über elf neue Fitness-Minitrampoline mit Haltestangen. Angeschafft werden konnten die Sportgeräte dank einer Spende der Kreissparkasse Verden.

Dr. Beate Patolla, Leiterin Unternehmenskommunikation, übergab die Trampoline offiziell an den TSV Dauelsen und ließ es sich nicht nehmen, gleich selbst bei einer kleinen Übungseinheit unter der Leitung von Trainerin Kerstin Meinke mitzumachen. „Wir sind wirklich froh, dass wir die Trampoline bekommen haben. Sie werden zum Beispiel in unserer Fitnessgruppe eingesetzt. Auch bei den Jugendlichen sind sie sehr beliebt“, freut sich Meinke. Die Trampoline eigneten sich zudem gut für ein sanftes Ausdauertraining und könnten auch im Reha-Training bei Herz-Kreislauferkrankungen eingesetzt werden. Die Übungen auf dem Trampolin seien zudem gelenkschonend, förderten die Koordination und könnte auch zur Stärkung des Beckenbodens durchgeführt werden.

Nach den Sommerferien bietet Kerstin Meinke an sechs Abenden einen Trampolin-Kurs für Einsteiger an. Der erste Termin ist am Donnerstag, 22. August, von 19 bis 20 Uhr. ahk