Preissenkungen der Stadtwerke Verden: „Vielleicht im Sommer, bestimmt im Winter“

Von: Heinrich Kracke

Preisrückgänge für Strom und Gas spätestens für den kommenden Jahreswechsel angekündigt: die Stadtwerke Verden. © Kracke

Die Stadtwerke Verden planen aktuell keine Tarifsenkungen. Ein Preissturz wird allerdings spätestens zum Jahreswechsel erwartet.

Verden – Die Stadtwerke Verden reagieren zögernd auf die aktuell allmählich fallenden Preise für Erdgas und Strom. „Wir werden die Tarife senken. Beträchtlich sogar, dies aber erst zum Jahresende“, sagt auf Nachfrage Geschäftsführer Jochen Weiland. Allenfalls solle nach den Sommerferien nochmals eine Kalkulation aufgestellt werden und dann mit Blick auf die Gesamtlage bei der Versorgung reagiert werden. Diese Aussicht sei aber vage.

Relativ konkret fallen indes die Pläne für das kommende Jahr aus. „Aktuell gehen wir beim Strom von Preissenkungen im Bereich von 30 bis 50 Prozent aus, beim Erdgas dürfte der Rückgang bei 20 bis 30 Prozent liegen“, so Weiland weiter. Die Kosten für die elektrische Versorgung gelangen dann bereits in Bereiche wie vor der Energiekrise, beim fossilen Brennstoff würde die Preiserhöhung vom vergangenen Jahreswechsel etwa zur Hälfte zurückgenommen.

Vorgeprescht sind aktuell die Stadtwerke Bremen (SWB). Sie kündigen zum 1. Juli Gastarife erstmals unterhalb der Preisbremse an. Kunden dürfen mit etwas mehr als zehn Cent je Kilowattstunde kalkulieren, die Preisbremse, die sämtliche Anbieter anwenden, unter ihnen auch die Stadtwerke Verden, liegt bei zwölf Cent.

„Natürlich gibt es Nachfragen auch bei uns“, räumt Weiland ein. Er verweise dann auf das zurückliegende Jahr. „Wir haben unsere seit geraumer Zeit geltenden Preise sowohl für Strom als auch für Gas bis zum Jahreswechsel nicht erhöht. Damit haben wir unseren Kunden zumindest den halben Winter lang sehr günstig beliefern können.“ Zwischenzeitlich war sogar schon von Wohlfühlpreisen an der Aller-Mündung die Rede, die Tarife anderer Anbieter lagen zum Teil deutlich über denen der Verdener. Im ersten Halbjahr des laufenden Jahres habe man mit der Preisbremse operiert, was immer noch zu erheblichen Sprüngen bei den Abschlagszahlungen führte, aber damit bewegt sich der Verdener Versorger auf dem üblichen Niveau der Branche. Und jetzt müsse man erstmal die weitere Entwicklung des Preises und die Lage beim Wiederbefüllen der Gasspeicher abwarten. Am Ende der Heizperiode im April lag der Füllstand Agenturen zufolge bei knapp 66 Prozent. Andererseits hält der Verband der Gasspeicherbetreiber im Falle eines überdurchschnittlich kalten Winters weiterhin eine Gasmangellage für möglich.

Aktuell sehe er die Lage entspannt, sagt Weiland. In den Sommermonaten sei der Gasverbrauch in den Privathaushalten niedrig, erst zum Winter hin müsse wieder mit dem erhöhten Einsatz fossiler Energien gerechnet werden. „Wir werden weiterhin gute Gaspreise präsentieren“, sagt Weiland. Eventuell müsse der Bürger zum Herbst hin mit einer mehrwöchigen Überbrückung bis zum Jahreswechsel rechnen. Andererseits haben Stadtwerke-Kunden vor allem zum Ende des vergangenen Jahres stark von der langfristigen Einkaufspolitik des Versorgers profitiert. Während an der Aller immer noch ein Wert von etwas mehr als sieben Cent erhoben wurde, im ganzen zurückliegenden Jahr keine Erhöhung, hatten andere längst an der Preisspirale gedreht. Die Stadtwerke Rotenburg etwa erhöhten zum 1. Juli 2022 bereits von 12,19 auf 16,84 Cent. EWE gab kurz darauf bekannt, zum 1. Oktober von 13,17 Cent auf 14,99 Cent zu erhöhen.