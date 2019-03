Vielfalt beim „Kunstgeflüster“

Der Kunst-Leistungskurs des Jahrgangs 12 am Domgymnasium stellte seine Arbeiten vor. Fotos: Niemann

Verden – Die Ausstellung „Kunstgeflüster“ im Verdener Domgymnasium ist eröffnet. Interessierte können bis Ende Juni die Ergebnisse der Arbeit im Kunstleistungskurses im aktuellen Abiturjahrgang bei Julia Monsees bestaunen. Die jungen Künstler, ihre Angehörigen, aber auch Lehrer und einige Fans ließen sich die von Benjamin Hohls an der Harfe umrahmte Vernissage nicht entgehen. Schulleiterin Dr. Dorothea Blume wies in der Begrüßung auf die lange Tradition dieser Werkschauen kurz vor dem Abitur hin.

Auch diesmal hatten die Künstler der Jahrgangsstufe 12 im Obergeschoss des Seitenflügels der Schule ganz unterschiedliche Werke zu ebenso unterschiedlichen Themen aufgebaut, die einen Einblick in die Aufgabenstellungen in den zurückliegenden vier Semestern gewähren. Und wie die Themen sind auch die angewandten Techniken vielfältig und reichen von Radierungen über die Malerei in Acryl und Aquarell bis hin zu Plastiken, Collagen oder Mischtechnik und Fotografie.

Die Schulleiterin lobte Mut und Bereitschaft der Schüler, die Ergebnisse der kreativen Prozesse öffentlich zu präsentieren. Der Leistungskurs Kunst befasse sich nicht nur intellektuell mit Wissen, sondern darüber hinaus mit der Kunst als Ausdrucksmöglichkeit. Dass Kunst nicht nur mit Pinsel und Farbe entsteht, verdeutlichten die Schülerinnen Finja Dehn und Linda Melsheimer mit Blick auf das breite Spektrum der ausgestellten Werke. „Kunst ist eine andere Art von Verständigung“, hieß es in ihrem Redebeitrag. Sie markiere den Übergang zwischen Realität, Wahrnehmung und Fantasie. „Dazwischen haben wir uns in den letzten zwei Jahren bewegt und uns bis in die Tiefen der Fantasie hineingewagt“, berichteten die Sprecherinnen des Kurses.

Eingehend beschrieben die Schülerinnen das Prozedere von der Aufgabenstellung bis zum fertigen Kunstwerk. Dabei gingen sie auch auf menschliche Aspekte ein. Sie sprachen von der Hektik vor den Abgabeterminen oder davon, dass sie zuweilen ihre Entscheidung für diesen Leistungskurs doch arg verflucht hätten. „Es steckt so viel mehr Arbeit hinter der Kunst, als gemeinhin erkennbar ist.“

Abschließend lobten sie ausdrücklich die ruhige Atmosphäre und das gute Miteinander im Leistungskurs. Eine Ruhe, der die Ausstellung ihren Titel zu verdanken habe und die vor allem auch der Kompetenz der Lehrkraft geschuldet sei, die sie auch menschlich lieb gewonnen hätten.

Die Bilder der Ausstellung „Kunstgeflüster“ sollen nach Auskunft von Monsees bis kurz vor den Sommerferien im Kunstforum der Schule hängen. Sie sind montags bis freitags während der Öffnungszeiten der Schule zu sehen. Interessierte sind herzlich willkommen. nie

Fotos auf

www.kreiszeitung.de