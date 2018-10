Verdens Kämmerer Andreas Schreiber im Interview

Verden - Die Stadt Verden kann sich im laufenden Jahr über ein deutliches Plus an Gewerbesteuern freuen. Nun stehen die Haushaltsberatungen für 2019 an. Viel Gestaltungsspielraum für Stadtrat und Verwaltung. Über die erfreuliche Entwicklung der Finanzen sowie Projekte sprach Andreas Schreiber, Kämmerer und Fachbereichsleiter Finanzen, mit unserem Redakteur Markus Wienken.

Herr Schreiber, eigentlich könnten Sie doch locker zwei Jobs machen?

Andreas Schreiber: Wieso?

Na ja, die Stadt hat so viel Geld auf der hohen Kante, da würde es doch leicht fallen, im Rathaus eine Bank zu gründen und als deren Direktor Geld zu attraktiven Konditionen zu verleihen. Oder?

Schreiber: Eine tolle Idee, zweifelsohne, dann könnte sich die Stadt die neuen Verwahrentgelte für bestehende Guthaben ersparen. Ja, die Stadt hat sicherlich aktuell ausreichend Liquidität auf ihren Konten. Aber glauben Sie mir, als Stadtkämmerer und Fachbereichsleiter habe ich genügend Baustellen, bei denen der von Ihnen angedachte Zweitjob sicherlich auf der Strecke bleiben würde. Im Übrigen haben Städte und Gemeinden ganz andere Aufträge zu erfüllen als Bankgeschäfte. Das lassen Sie mal die Spezialisten aus unseren regionalen Kreditinstituten machen.

Aber mal im Ernst: Mit wieviel Gewerbesteuer rechnen Sie für den aktuellen Haushalt?

Schreiber: Ich bin nun seit mehr als zweieinhalb Jahren für die Finanzen in Verden verantwortlich. Nach zwei Jahren mit annähernden Punktlandungen beim Gewerbesteueraufkommen ist die Stadt in diesem Jahr in der glücklichen Lage, Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer im beträchtlichen Umfang einzunehmen. Der normale Planansatz belief sich in den vergangenen Jahren auf 34 Millionen Euro. In diesem Jahr haben wir bisher zusätzliche Einnahmen von etwa 13 Millionen Euro zu verzeichnen. Wenn alles so bleibt, wird somit das Gewerbesteueraufkommen am Jahresende bei 47 Millionen Euro liegen. Das ist ein unerwartetes Ergebnis und dem Umstand geschuldet, dass Verdener Betriebe in der Vergangenheit sehr gute Geschäftsergebnisse erzielen konnten.

Landesweit dürfte Verden damit vergleichsweise ganz weit vorne liegen. Was bleibt der Stadt davon und in welche Projekte sollte das Geld fließen?

Schreiber: Ja, Verden gehört in Niedersachsen zu den 38 Städten und Gemeinden, die ihre Aufgaben aus ihren eigenen Einnahmen finanzieren können und auf keine Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich angewiesen sind. Darüber hinaus müssen wir wegen der besonders hohen Steuerkraft die anderen finanzschwächeren Kommunen im kommunalen Finanzausgleich durch Zahlung einer sogenannten Finanzausgleichsumlage mitfinanzieren. Im Ranking dieser finanzstarken Kommunen steht Verden in 2018 auf Platz vier, hinter den Städten Wolfsburg, Langenhagen und der Gemeinde Lemwerder. Von den Steuereinnahmen verbleiben in etwa 40 Prozent im städtischen Säckel. 60 Prozent der Steuereinnahmen muss die Stadt in Form von Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage an das Land beziehungsweise den Landkreis abführen. Die im Haushalt verbleibenden Mittel werden in erster Linie zur Finanzierung der laufenden Aufgaben eingesetzt, also für die regelmäßig wiederkehrenden Betriebs- und Geschäftsausgaben sowie Personalausgaben. Wenn dann noch Geld übrig ist, würde der Kämmerer sich natürlich darüber freuen, wenn diese freien Gelder für rentierliche Investitionen eingesetzt werden. Dadurch kann man für die kommenden Jahre dann für ein wenig Entspannung sorgen, wenn zum Beispiel Bewirtschaftungskosten nachhaltig gesenkt werden können.

Verden geht es gut. Kindergärten und Schulen können sich über Ausstattungen auf allerhöchstem Niveau freuen. Wird der Wohlstand von den Bürgern geschätzt?

Schreiber: Bei Neubürgern oder Personen, die neu in städtischen Einrichtungen arbeiten, hat man schon häufig gehört, dass sie positiv überrascht sind über Ausstattung, Angebotsvielfalt oder auch von der laufenden Pflege unserer Einrichtungen. Das ist in anderen Kommunen oft nicht so.

Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Gefühl, dass man sich sehr schnell an hohe Ausstattungsstandards oder städtische Angebote gewöhnt. Ich meine, dass wir hier in Verden für unsere Bürger wirklich ein tolles Angebot vorhalten. Schulen und Kindergärten sind in einem hervorragenden Zustand. Das sollte man sich immer wieder vor Augen halten.

Der Landkreis lebt von der Solidargemeinschaft. Wieviel muss die Stadt von ihren Einnahmen an Kreisumlage zahlen?

Schreiber: Im laufenden Jahr zahlt die Stadt an den Landkreis einen Betrag von 22,6 Millionen Euro. Das ist ein riesiger Betrag, der aber deswegen so hoch ist, weil die Stadt –wie gesagt – über sehr hohe Steuereinnahmen verfügt.

Was sagen Sie den angrenzenden Gemeinden, deren finanzieller Rahmen vergleichsweise bescheiden ist?

Schreiber: Das können sicherlich meine Kämmererkollegen aus dem Landkreis viel besser beantworten. Mir ist aber bekannt, dass es gerade in den kleineren Gemeinden häufig noch weitaus größere Sparzwänge gibt, die man meistern muss. Allerdings haben auch wir hier in Verden in den vergangenen Jahren Hausaufgaben machen müssen, da der laufende Haushalt nicht unmittelbar ausgeglichen werden konnte. Insoweit sitzen viele Kämmerer im Landkreis im gleichen Boot.

Die Stadt Verden, vielmehr der Stadtrat, hat sich ein Handlungskonzept verordnet. Erklären Sie dem Laien, warum?

Schreiber: Ja, unser Handlungskonzept. Das war für mich auch erst neu und nicht ohne Weiteres zu verstehen. Mittlerweile habe ich aber erkannt, dass dieser Handlungsrahmen, den sich der Rat quasi selbst verordnet hat, ein sehr gutes Mittel ist, um die Planung und Bewirtschaftung der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zu optimieren. Der Rat hat sich quasi eine Art Selbstbindung auferlegt.

In erster Linie geht es darum, den Haushaltsausgleich dauerhaft sicherzustellen. Das heißt, dass für den laufenden Geschäftsbetrieb grundsätzlich nur so viel ausgegeben werden darf, wie an laufenden Erträgen, zum Beispiel aus Steuern, zur Verfügung steht. Außerdem ist ein bestimmter Mindestbestand an Liquidität permanent vorzuhalten, um beispielsweise Engpässe bei Steuerausfällen über einen bestimmten Zeitraum kompensieren zu können.

Ein anderer Punkt betrifft das Investitionsverhalten. Es soll grundsätzlich nur so viel investiert werden, wie die Stadt aus eigenen Mitteln erwirtschaften kann. Nach einem mittlerweile sehr komplexen Berechnungsschema wird eine Art maximaler Eigenfinanzierungsanteil für Investitionen errechnet. Damit wachsen Investitionen nicht ins Unermessliche, selbst wenn genügend Liquidität vorhanden ist.

Daneben gibt es zahlreiche andere Regelungen, die alle zum Ziel haben, die Einhaltung des laufenden Haushalts zu gewährleisten, beziehungsweise Investitionsentscheidungen erst dann zutreffen, wenn alle Rahmenbedingungen und Folgekosten bekannt sind.

Haushaltsberatungen laufen stets nach den gleichen Ritualen ab. Jeder Fachbereich bemüht sich, sein Budget auf Geheiß des Kämmerers zu verschlanken. Am Ende wird dann doch alles wieder sehr viel teurer und der Kämmerer mahnt vor kommenden Schulden und dem Einbruch der Gewerbesteuer. Dieses Jahr auch?

Schreiber: Wir sind gemeinsam im vergangenen Jahr damit gestartet, uns Gedanken zu machen, wie sich abzeichnende Fehlbeträge im Ergebnishaushalt mittelfristig aufgefangen werden können. Zusammen mit dem Rat haben wir als Ziel vereinbart, über einen Zeitraum von vier Jahren jedes Jahr 125 .000 Euro einzusparen, sodass nach vier Jahren der Fehlbetrag um 500 .000 Euro reduziert wird. Das hat im ersten Jahr weitestgehend geklappt.

Auch für den Haushalt 2019 werden sich Verwaltung und Rat Gedanken machen, welche weiteren Möglichkeiten zur Verbesserung bestehen. Dass am Ende alles viel teurer wird, kann ich so uneingeschränkt nicht stehen lassen. Wir geben uns in der Verwaltung immer große Mühe, die verfügbaren Mittel nicht zu überschreiten. Das sieht unser Handlungskonzept ja auch so vor.

Bei den Hochbaumaßnahmen haben wir uns in den vergangenen zweieinhalb Jahren auch an die Kostenobergrenzen gehalten. Bei steigenden Baupreisen und dadurch schlechteren Ausschreibungsergebnissen wird es manchmal aber schwer. Das sind aber Faktoren, auf die man so gut wie keinen Einfluss hat.

Vor neuen Schulden brauche ich glücklicherweise nicht zu warnen. Der Rat der Stadt hat festgelegt, dass keine neuen Kredite aufgenommen werden. Daran halten wir uns.

Bezüglich der Gewerbesteuer können wir nach jetzigem Kenntnisstand davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren keinen Einbruch zu verzeichnen haben. Wir werden sicherlich nicht wieder das sehr gute Ergebnis aus dem laufenden Jahr einplanen können. Dennoch ist das künftige Aufkommen auf einem etwas höheren Niveau, als wir bisher gedacht hatten.