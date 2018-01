Ver-Dinale: Premiere von „Hengste & Highlights“ glückt

Verden - Die Premiere ist geglückt. Erstmals seit vielen Jahren waren in der Niedersachsenhalle im Rahmen der Ver-Dinale nicht die Hengste des Landgestüts Celle zu sehen, sondern 34 hochkarätige Vererber aus 14 privaten Hengststationen und Gestüten. Unter dem Titel „Hengste & Highlights“ sahen die vielen Zuschauer eine von Sarah Tietjen sehr gut organisierte und von Kaj Warnecke moderierte Schau. „Die Qualität der Hengste war voll überzeugend und viele Hengsthalter wollen im nächsten Jahr gerne wiederkommen. Einige Punkte werden wir aber verbessern“, sagt Sarah Tietjen.

Gleich zu Beginn der knapp dreistündigen Schau stellte sich von der Hengststation Holkenbrink (Münster) der 15-jährige Rock Forever NRW mit seiner Reiterin Sophie Holkenbrink vor. Seine Erfolgsbilanz ist lang und beeindruckend: ein sechster Platz bei den Weltmeisterschaften der Jungen Dressurpferde 2008 in Verden, Vizechampion beim Bundeschampionat 2008, dritter Platz im Nürnberger Burgpokal Finale 2011 und souveräner Sieg in der Kür des Finales. Außerdem war Rock Forever NRW 2013 Westfalenmeister und 2014 Seriensieger in Kl. S und Kurz Grand Prix Prüfungen.

Ebenfalls von der Hengstation Holkenbrink kam der gerade erst für Hannover zugelassene vierjährige Hengst Da Vinci Code und der schon zehnjährige Grand-Prix-erfahrene Hengst Franziskus, vorgestellt von der mehrfachen Mannschafts-Olympiasiegerin, Welt- und Europameisterin Ingrid Klimke. Ihr Ritt auf Franziskus begeisterte die Zuschauer und war zweifelsfrei ein absoluter Höhepunkt an diesem Abend.

+ Der spanische Olympiareiter Severo Jurado López stellte die Hengste von Helgstrand Dressage aus Dänemark vor. Unser Foto zeigt ihn auf dem sechsjährigen talentierten Hengst D’Avie. © Ingo Wächter

Gleich mit sechs Hengsten war aus Dänemark das Gestüt Helgstrand Dressage angereist. Ob Quaterhit, So Unique, D’Avie, Spingbank II VH, Vlaverde oder Jovian, alle Hengste weckten großes Interesse bei den Besuchern. Vorgestellt wurden die gut im Training stehenden qualitätsvollen Hengste hauptsächlich vom spanischen Olympiareiter Severo Jurado Lopez. Die Hengststation Schmidt aus Neu-Benthen stellte zwei attraktive sprunggewaltige Schimmelhengste mit dem siebenjährigen Come and Fly sowie dem achtjährigen Chap II vor.

Erst am 15. Februar eröffnet offiziell das Gestüt Nymphenburg in Helle bei Bad Zwischenahn seine eigene Deckstation. Jetzt in Verden wurden die Hengste Fontainebleau, Freiherr von Nymphenburg, Nymphenburgs Royal Side, Nymphenburgs Finest Ampere und Nymphenburgs First Ampere unter Lukas Fischer und Shereena Satzer gezeigt.

Wiederholung für 2019 geplant

Die Hengststation Maas J. Hell aus Klein Offenseth durch seine vier sehr erfolgreichen Springhengste Central Park, Canstakko, Conditus und Class de Luxe, geritten vom Japaner Takashi Haase, vertreten. Das LP Pferdemanagement aus Bienenbüttel stellte den Elitehengst Chattanooga mit Vivien Borgmann vor, der 2015 Hengst des Jahres in Dänemark war. Sein Sohn Chardonney Deluxe, der von Alexandra Langer geritten wurde, ist aktuelle einer der erfolgreichsten vierjährigen Ponyhengste in Deutschland.

Nicht fehlen durften bei „Hengste & Highlights“ einige heimische Deckstationen. So stellte Stephan Dubsky (Oakley Horses, Walle) seinen im Springen sehr erfolgreichen neunjährigen Hengst Conan vor und die Hengststation von Gabriele Heemsoth (Verden-Eitze) war durch den 16-jährigen Ponyhengst PAV Nemex vertreten, der bislang schon auf über 20 gekörte Hengste verweisen kann, und durch den erst fünfjährigen PAV New York, der von der südafrikanischen Springreiterin Alexa Stais vorgestellt wurde.

Insgesamt war es ein sehr unterhaltsamer Abend mit Hengsten, die die Züchter, Besitzer und Besucher nicht oft in unserer Region zu sehen bekommen. Die Veranstalter, Rennverein Verden und der RV Graf von Schmettow, haben auf die Absage des Landgestüts Celle sofort reagiert und eine interessante Schau geboten, die im nächsten Jahr wiederholt werden wird.

jho