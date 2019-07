Tagespflege St. Johannis feiert zehnjähriges Bestehen

Verden – Die Tagespflege St. Johannis öffnete am 1. Juli 2009. Von Anfang an wurde diese Ergänzung zur häuslichen und stationären Pflege sehr gut angenommen, die Wartelisten sind lang. Den zehnten Geburtstag feierten Gäste und Angehörige mit einem gemütlichen Beisammensein, Speisen und Getränken.

Hans-Jürgen Lange, Vorsitzender des Trägervereins St. Johannis, begrüßte die Anwesenden. Sein Dank galt auch dem Team, das sich engagiert für das Wohlergehen der Gäste einsetzt. „Drei Mitarbeiter aus dem Team sind schon seit zehn Jahren dabei. Das zeigt, dass es hier eine beständige Einrichtung ist“, so Lange. Viele der Menschen würden die Tagespflege als ihre zweite Heimat betrachten. „Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren unser zwanzigstes Jubiläum feiern können“, schloss der Vorsitzende.

Bianca Burghause leitet die Tagespflege St. Johannis seit 2014. Vierzehn Gäste begrüßt sie täglich. „Die Angehörigen oder die Gäste entscheiden selbst, wie häufig der Besuch in der Tagespflege stattfinden soll. Das variiert von einem bis zu fünf Tage in der Woche. Aus diesem Grund ist die Zusammensetzung der Gruppe jeden Tag eine andere“, berichtet die Pflegedienstleiterin. Da viele Gäste an einer Form der Demenz leiden, sei es für die Mitarbeiter eine große Herausforderung, jeden Einzelnen ganz individuell zu betreuen. Insgesamt sind es 31 Menschen, die die Tagespflege St. Johannis zurzeit in Anspruch nehmen. Der jüngste Gast ist 52, der älteste 99 Jahre alt.

„Eine feste Struktur im Tagesablauf ist wichtig, die Rituale geben den Gästen Sicherheit und verkürzen die Eingewöhnungszeit“, weiß Burghause. Die tägliche Zeitungsrunde, die Bewegungsübungen am Tisch für die Feinmotorik, das Gymnastik- lied zum Aufwärmen oder das Abschiedslied, wenn der Tag vorüber ist, sorgen für eine gewisse Konstanz. „Die Gäste können sich austauschen und haben das Gefühl, sie werden noch gebraucht. Es sind auch schon richtige Freundschaften entstanden“, erzählt die Pflegedienstleiterin. Ebenfalls ein fester Bestandteil des Tagesablaufs seien Beschäftigungs- und Betreuungsangebote. So gibt es zum Beispiel den Männerstammtisch, der sich bei alkoholfreiem Bier über Fußball, Autos oder frühere Berufe austauscht oder die kleine Damenrunde, die gern auf eine gemeinsame „Traumreise“ geht.

„Auch der Kontakt mit den Angehörigen ist wichtig“, betont Burghause. So ist das Personal nicht nur über den Gesundheitszustand der Gäste informiert, sondern weiß auch über deren besondere Vorlieben. „Wir haben einen Herrn, der im Rollstuhl sitzend gerne im Garten arbeitet. Er hilft hier gern bei der Bewässerung der Blumen oder bei der Ernte aus dem Hochbeet. Er weiß immer ganz genau, wenn etwas reif ist.“ Gerade diese Biographiearbeit ist oft der Schlüssel zum Verständnis für besondere Verhaltensweisen oder kann helfen, noch vorhandene Fähigkeiten zu nutzen. So berichteten auch die Angehörigen häufig, dass die Senioren auch zu Hause wieder kommunikativer, aktiver und interessierter seien.

„Unser größter Anspruch ist, dass die Gäste sich bei uns wohlfühlen. Wenn jemand beim Abschied sagt „Danke für den schönen Tag!, wissen wir, dass wir alles richtig gemacht haben“, ist sich Burghause sicher. ahk