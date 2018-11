„Tiere im Ersten Weltkrieg“: Viel Leid für Mensch und Tier

Verden - Der Termin war bewusst gewählt und zwei Tage, nachdem sich das Ende eine der größten Katastrophen der Geschichte zum 100. Mal gejährt hatte, stand im Deutschen Pferdemusem der Vortrag „Tiere im Ersten Weltkrieg“ auf dem Programm. Prof. Dr. Rainer Pöppinghege von der Universität Paderborn erinnerte in seinem Vortrag daran, dass auf den Schlachtfeldern neben Millionen von Menschen auch viele Tiere starben und dass die Zahl der gefallenen Tiere – ob Pferde, Maulesel, Hunde oder Brieftauben – vermutlich ebenso so hoch gewesen sei.

Gasmaskentragende Pferde und Hunde, Tauben mit Fotoapparaten: Der auf Europa fokussierte, von wenigen Bildern flankierte Vortrag, vermittelte dem Publikum sowohl einen Eindruck von den Einsatzbereichen der tierischen Kriegshelfer als auch vom Leid, dem sie ausgesetzt waren. „Für die Menschen war es damals kein Problem, Tiere im Krieg einzusetzen, sie fanden ja auch im zivilen Bereich vielseitige Verwendung“, sagte Pöppinghege.

So sei es zu jener Zeit noch vollkommen normal gewesen, mit Pferden den Acker zu bestellen, so wie es heute normal sei, dass zum Truppentransport Kraftfahrzeuge benutzt würden. Logistisch seien die Tiere daher von enormer Bedeutung und unverzichtbar gewesen. „Pferde haben Menschen und Lasten getragen und Geschütze gezogen, Hunde waren im Sanitätsbereich, im Melde- und Transportbereich als Spürhunde oder zur Witterung von Giftgas eingesetzt, Brieftauben haben Meldungen bis in die entlegensten Winkel der Schützengräben gebracht und sogenannte Kamera-Tauben haben aus luftiger Höhe strategisch wichtige Aufnahmen geliefert“, nannte Pöppinghege Beispiele. „Die Motorisierung war zu jener Zeit noch nicht so weit.“

Der Historiker lieferte auch Antworten auf die Frage, wie die zahlreichen Pferde rekrutiert wurden. Beispielsweise seien einige Bauern froh gewesen, nicht selbst an die Front zu müssen. Bei anderen habe die Haltung zuweilen etwas Patriotisches gehabt, im Sinne von „wenn ich selbst nicht kämpfen kann, kämpft eben mein Tier“. Viele hätten ihre Pferde während des Krieges nicht mehr ernähren können und sie deshalb abgegeben.

+ Hund mit Maske im Einsatz.

Neben Pferden seien auch tausende Hunde an der Front gewesen, so Pöppinghege. Nach Möglichkeit habe man Rassehunde gewählt. „Schäferhund und Dobermann waren die bevorzugten Rassen, gefolgt von Schnauzer und Pudel, während Jagdhunde als für den Kriegseinsatz ungeeignet galten.“ In Kriegshundekursen seien die Vierbeiner für ihren Einsatz ausgebildet und fit gemacht worden. Die Zahl der Tiere, die im vierjährigen Kriegszeitraum sterben mussten, konnte der Historiker allerdings nicht genau beziffern; sie wurde nicht erfasst. Dokumentiert ist, dass alleine auf deutscher Seite 1,25 Millionen Pferde tierärztlich behandelt werden mussten. „Sie waren unterernährt und erschöpft oder durch Schüsse oder Stacheldraht verletzt“, sagte Pöppinghege. In der Kriegsvorbereitung sei die Notwendigkeit, Tiere ärztlich zu behandeln, kaum bedacht worden. Pöppinghege: „Als Folge wurde ein Heeresveterinärwesen förmlich aus dem Boden gestampft und es entstanden hunderte Pferde- und Tierlazarette, die teils chaotisch organisiert waren“, so der Historiker. Auch eine weitere Folge des Einsatzes der Huftiere hatte man nicht gedacht: „Monatlich wurden zehn Millionen Hufeisen benötigt.“

