Viel interessantes Material

Verden – Das Dokumentationszentrum (Doz) 20 ist seit einigen Monaten ein Verein. Am Montag fand die erste Jahreshauptversammlung statt. „Anfangs wollten wir bewusst kein Verein sein. Es hat sich aber gezeigt, dass es immer schwieriger wurde, in der bisherigen Form erfolgreich zu arbeiten“, so die Vorsitzende Kathrein Goldbach. Als gemeinnütziger Verein dürfe das Doz 20 nun Spendenbescheinigungen ausstellen, was es wesentlich erleichtere, Sponsoren zu finden. Goldbach betonte aber, dass sich an der Arbeitsweise des Dokumentationszentrums nichts geändert habe.

Erfreulich sei, dass Landrat und Bürgermeister die Veranstaltungen des Doz 20 häufig besuchen. „Das hat eine positive Außenwirkung und unterstützt unsere Arbeit“, so Goldbach. Erfreulich sei in der Vergangenheit auch die Zusammenarbeit mit den Archiven gewesen. „Wir haben viele interessante Materialien bekommen, die in ein Archiv gehören, und dort sollen sie auch hin“, sagte die Vorsitzende.

In der Vergangenheit kann das Doz 20 auf mehrere sehr erfolgreiche Veranstaltungen zurückblicken. So war die Ausstellung-Flucht-Vertreibung-Eingliederung bereits an mehreren Orten zu sehen und wird auch nach wie vor, insbesondere von den Schulen, nachgefragt. Ebenfalls ein großer Erfolg war der Themenabend „Ich will die Hälfte der Welt“ zum 100 Jubiläum des Frauenwahlrechts.

Auch in diesem Jahr ist schon wieder einiges geplant. Im Rahmen der Vortragsreihe gibt es Ende April im Domherrenhaus einen Vortrag von Ulrich Schröder aus Bremen über das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, das während der Weimarer Republik ein politischer Wehrverband zum Schutz der demokratischen Republik war. Am 24. Mai, genau 70 Jahre nach dem das Grundgesetz in Kraft trat, ist ein Sternmarsch der Demokratie geplant, bei der das Doz 20 mit einer medialen Station vertreten sein wird. Ein großes Thema im nächsten Jahr ist auch das jüdische Leben in Verden. Zu diesem Thema soll es einen Vortag gegeben, ein Referent wird aber noch gesucht. Darüber hinaus wird am 4. und 5. Juni im Cine City der Kinodokumentarfilm „Wir sind Juden aus Breslau“ von Karin Kaper und Dirk Szuszies gezeigt. Der Film handelt von überlebenden Jugendlichen und ihre Schicksale nach 1933. Dirk Szuszies wird bei der Abendvorstellung am 4. Juni anwesend sein. Am nächsten Tag gibt es eine Vormittagsvorstellung für die Schulen.

Das Doz 20 plant in diesem Jahr zudem eine eigene Homepage. Rolf Baumgarten hat sich bereit erklärt, den Verein bei diesem Vorhaben ehrenamtlich zu unterstützen.

Am Museumstag am 19. Mai gibt das Dokumentationszentrum bei einem Tag der offenen Tür wieder einen Einblick in seine Arbeit.

Als Ausblick für das nächste Jahr kündigte Kathrein Goldbach bereits einen Vortrag und eine Führung durch das Gelände der ehemaligen Schießpulver- und Kampfstofffabrik Eibia in Dörverden-Barme mit Dr. Joachim Woock an. ahk