Viel Geld für Verdens Kindergärten

Der Verdener Stadtrat geht in die Sommerpause. Vorher hatten das Kommunalparlament jedoch noch eine üppige Tagesordnung abzuarbeiten.

Kita-Bau

Grünes Licht gab der Rat für den Bau der Kindertagesstätte Elisabeth-Selbert-Straße. Der 4,4 Millionen Euro teure Bau mit Grasdach und Erdwärmeheizung soll im Frühjahr 2021 fertig sein und dann Platz bieten für zwei Krippen- und drei Kita-Gruppen.

Über die Anordnung der Elternparkplätze zum Bringen und Holen des Nachwuchses muss noch entschieden werden. Hierzu werden verschiedene Varianten erstellt. Vor dem Hintergrund der Klimaschutz-Diskussion, wie sie auch der Rat mehrfach aufgriff, appellierte Umut Ünlü (SPD), Verwaltung und Politik müssten „auch mal den Mut haben, weniger Parkplätze darzustellen, als immer gefordert werden“.

Kita-Dach

Das Dach der Kita St. Josef muss saniert werden. Die Planungskosten von 25 000 Euro, so die Entscheidung der Ratsmehrheit, übernimmt Verden. „Wir finden es gut, dass die Stadt auch Verantwortung übernimmt für die Kitas freier Träger“, sagte Anja König (CDU). „Denn die sind für uns ganz ganz wichtig.“ Mit sieben Gruppen für 145 Kinder ist die St.-Josef-Gemeinde Träger der größten Verdener Kita.

Sporthalle

Die Grundschule am Lönsweg bekommt eine neue Sporthalle – in ein paar Jahren. Denn am Dienstag fasste der Rat zunächst den Grundsatzbeschluss und die Durchführung eines Architektenwettbewerbs. Vorgaben für die Planer sind eine klimafreundliche und nachhaltig-ökologische Bauweise sowie die Eignung der Halle sowohl für den Schul- als auch den Vereinssport.

Entstehen wird der Neubau dort, wo jetzt noch die Skateranlage steht. Unter der Beteiligung der jugendlichen Nutzer soll für die Anlage ein neuer, besserer Standort gefunden werden.

Dritte Fachkraft

„Ein teurer Schritt, aber ein wichtiger“, fasste Bürgermeister Lutz Brockmann die Entscheidung zusammen, mit Beginn des Jahres 2020 in den Kita-Gruppen eine dritte Fachkraft einzusetzen und ab August 2020 die Krippen-Teams mit Springerkräften zu verstärken. Mit 20 Prozent der Krippenpersonalstunden zusätzlich würden diese eingesetzt.

480 000 Euro Mehrkosten in 2020, ab 2021 dann Mehrkosten in Höhe von 740 000 Euro hat die Verwaltung dafür ermittelt. Im kommenden Jahr läuft aber das Bundesgesetz zur erhöhten Gewerbesteuer für die Finanzierung der Deutschen Einheit aus. Das hat 3,3 Millionen Euro Minderausgaben für die Stadt zur Folge und somit „ausreichend Mittel für die vorgeschlagene personelle Verstärkung“, wie es in der Beschlussvorlage stand.

Beleuchtung

144 000 Euro investiert die Stadt in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Umbaus der B 215 in Walle. 40 Prozent der Kosten fließen allerdings als Anliegerbeiträge ins Stadtsäckel zurück.

Auch die Verbesserung der Beleuchtung am Holzmarkt ist beschlossene Sache. Für 114 000 Euro sollen Straße, Gehwege und Tunnel sowie dessen Weiterführung auf der Ostseite der Bahn mit neuen Leuchten ausgestattet werden. Als Beitrag zur Verkehrssicherheit, zum Umweltschutz und zum Sicherheitsgefühl der Menschen bewertete Knut Heinisch (SPD) die Maßnahme.

Auch die FDP werde zustimmen, kündigte Jürgen Weidemann an, allerdings „mit Bauchschmerzen“. Der Holzmarkttunnel sei die am stärksten befahrene und gefährlichste Fahrradachse Verdens, sagte der Liberale. Er forderte ein weiteres Mal, das Einfahren in den Tunnel mittels versetzt stehender Wegesperren zu verhindern. Das sei bei Radlern sicher nicht beliebt, aber sicher. „Geben Sie sich einen Ruck und setzen Sie eine einfache Maßnahme um. Und haben Sie den Mut, Kritik auszuhalten“, appellierte er an die rot-grüne Mehrheit.

Deren Antwort ließ nicht lange auf sich warten. „Es gibt nur eine Lösung: dass der Tunnel endlich ausgebaut wird“, entgegnete Carsten Hauschild (SPD). Mit einer Wegesperre würde man Rollstuhlfahrer und Menschen mit Kinderwagen von der Nutzung des Tunnels ausschließen. Oder aber die Bügel müssten soweit auseinanderstehen, dass auch Radler, ohne abzusteigen, hindurch könnten.

Bebauungspläne

Im Schnelldurchgang stimmte die Mehrheit des Stadtrates über verschiedene Bebauungspläne ab. Sie alle waren in den Fachausschüssen hinlänglich vorberaten worden.

So fasste das Gremium den Satzungsbeschluss für den B-Plan zur weiteren Bebauung im Gewerbegebiet Verden Nord. Es geht um eine 5,4 Hektar große Fläche nördlich der Clärenore-Stinnes-Straße.

Auch der Satzungsbeschluss zum B-Plan „Eissel-Ottenstraße“ fiel ohne Gegenstimme. Das noch unbebaute Grundstück entlang der Kreisstraße soll genutzt werden für eine Wohnbebauung, ein neues Feuerwehrhaus und eine öffentliche Freifläche.

Bei drei Enthaltungen stimmte der Rat für den Bebauungsplan Neumühlen. Ingo Neumann und Carsten Hauschild von der SPD hätten sich eine bessere Ausnutzung der Grundstücke gewünscht, indem mehr in die Höhe gebaut beziehungsweise die Zahl der Mehrfamilienhäuser vergrößert werden würde.

Rasmus Grobe (Grüne) und Jürgen Weidemann (FDP) signalisierten die Zustimmung ihrer Fraktionen. Doch auch sie sprachen sich dafür aus, bei künftigen Bebauungsplan verstärkt auf den Flächenverbrauch und die optimale Nutzung von Grundstücken zu achten. Weidemann: „Auch bezahlbarer Wohnraum ist ein Standortfaktor.“

Kläranlage

Es sei eine „schlechte Außenwirkung, den Betriebsleiter nicht zu entlasten“, sagte Ingo Neumann (SPD) und beantragte, das Thema Jahresabschluss des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für 2018 zu vertagen. Der Rat kam dem mit großer Mehrheit nach.

Zuvor hatte neben der FDP auch die CDU ihre Enthaltung zu dem Tagesordnungspunkt angekündigt. Mit der Begründung, dass die Beantwortung der Anfrage, die die Fraktion der Christdemokraten zur Havarie im Dezember 2017 gestellt habe, nunmehr weitere Fragen aufgeworfen habe. Diese, so Frank Medenwald, wolle seine Fraktion nun gemeinsam mit Fachleuten erörtern.

Die Höhe des Gesamtschadens ist inzwischen beziffert worden: Ohne die Berücksichtigung erhöhter Personalaufwendungen liegen die Gesamtkosten bei 1,35 Millionen Euro, gab Betriebsleiter Uwe Gerdes schriftlich Auskunft.

Eine Technikversicherung für 35 000 Euro pro Jahr gibt es nicht. Insofern erfolgt eine Schadensregulierung über die Gebühren. „Ausgehend von einem durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt ergibt sich hierfür eine zusätzliche Belastung von rund 13 Euro pro anno“, schreibt Gerdes.

Noch bevor sich der Betriebsleiter in seinem dreiseitigen Schreiben mit den Fragen der CDU befasst, verweist er auf den Umstand, dass an dem havarierten Faulbehälter 2016 eine schadhafte Fuge festgestellt worden sei. Den Schaden habe man behoben, anschließend seien aber Zweifel am Erfolg der Reparatur aufgekommen. Man sei aber davon ausgegangen, dass sich die verbliebene leichte Undichtigkeit mit Klärschlamm verschließen würde. Die auf vier Jahre befristete Wiederinbetriebnahme des Faulturms in enger Abstimmung mit dem Landkreis erfolgt. Zudem habe man 2016 im Keller des Faulbehälters Rohrleitungen und Schieber ausgetauscht, „überwiegend unter Einbeziehung von Fremdfirmen“.

Die Havarie im Keller „trat infolge einer defekten Rohrverbindung ein und steht in keinem ursächlichen Zusammenhang mit der bautechnischen Sanierung am Faulbehälter selbst“, heißt es abschließend in dem Schreiben. kp