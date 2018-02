Verwell verwandelt sich in eine Pool-Disco

Verden - Erstmals fand am Freitagabend ein Disco-Schwimmen statt, für das sich das Freizeitbad Verwell in einen „Musikschuppen“ für Jugendliche ab 14 Jahren verwandelt hatte. Hauptverantwortlich für Stimmung und Action war neben dem Mitarbeiterteam vom Verwell vor allem DJ Ralle, der mit technischem Equipment für das entsprechende Disco-Feeling sorgte.

Bei so viel Spaß liegt der Wunsch der Besucher, das Disco-Schwimmen zu wiederholen, auf der Hand. Und es scheint tatsächlich realistisch, dass der im kommenden Jahr erfüllt wird. „Wir planen, die Veranstaltung voraussichtlich einmal jährlich zu den Zeugnisferien im Winter anzubieten“, erzählt Verwell-Mitarbeiterin Nina Schmidt.

Sicher ist indes, dass in den nächsten Monaten noch mehrere Veranstaltungen für die jüngere Zielgruppe folgen werden. Schmidt: „Den Anfang macht die Osterparty am Montag, 19. März, von 15 bis 18 Uhr, mit Spielen und einer Bootsstaffel. Zum Auftakt der Freibadsaison im Mai wird es erstmals einen Luftballon-Weitflugwettbewerb geben, und im Sommer ist für die gesamte Ferienzeit eine Gewinnaktion mit dem Maskottchen des Verwell, der Schildkröte „Verly“, geplant.“ Die Idee: „Verly“ wird mit seinen Besitzern auf Reisen geschickt und die Ziele werden fotografisch festgehalten.

Sommer-Poolparty im August

„Wir sammeln dann die Fotos und losen am Ende die Gewinner der Wertkarten über 100, 50 und 25 Euro aus“, informiert Schmidt. Es müssten nicht die üblichen Bilder vor Sehenswürdigkeiten sein. Alles sei möglich, vor dem Gipfelkreuz oder am Strand ebenso wie zuhause. Abschließend wies Schmidt auf die traditionelle Sommer-Poolparty am Sonnabend, 18. August, in Kooperation mit Kreissparkasse, AOK und Stadtwerken hin.

nie