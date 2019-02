Verschreckt und sehr vorsichtig

Erst mal in die Ecke verkriechen und die neue Umgebung ganz vorsichtig in Augenschein nehmen, so scheint Milla zu denken. Was ihr in den vergangenen Tagen widerfahrern ist, kann nicht ganz so schön gewesen sein, denn die Katze wirkt sehr verschreckt. Aufgegriffen wurde sie in Oyten, nun wird der schüchterne, aber sonst zahme Vierbeiner im Tierheim Verden-Walle aufgepäppelt. Wer Milla kennt, der sollte sich umgehend in der Einrichtung melden.

Info: Tierheim Verden-Walle unter der Telefonnummer 04230/942020