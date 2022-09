Verden: Vernachlässigte Süderstadt

Von: Erika Wennhold

Teilen

Asphaltplacken am Lugenstein sind das Gegenstück zum Pflaster am Rathaus. © Wennhold

Lampen werden nicht geputzt, Waschbeton bröselt, Asphaltplacken stören Altstadtflair

Verden – Zerbröselte Waschbetonplatten, spakige Lampenschirme, blinde Schaufensterscheiben, Asphaltplacken auf dem Lugenstein. Verdens Süderstadt macht einen ungepflegten Eindruck. Leerstände komplettieren das traurige Bild. Der erste Abschnitt der Fußgängerzone, freigegeben im November 1975, ist in die Jahre gekommen. Dabei sollte es hier längst anders aussehen. Im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Rathausplatzes gibt es Pläne, die nicht an der Herrlichkeit enden, sondern eine Umgestaltung bis zum Lugenstein vorsehen. Daraus ist bisher nichts geworden. Der Masterplan Große Straße 2008 –2011 des Projektteams Latz und Partner scheint tief in den Schubladen verschwunden zu sein.

Warum ist das so? Das frühere SPD-Ratsmitglied Ingo Neumann erklärt, dass die Projekte Allerpark und Stadtkante die Fußgängerzone wohl ins Hintertreffen geraten lassen haben. Und das findet er gefährlich. „Verden hängt sich ab“, kritisiert er und führt eine Menge an Versäumnissen auf, die es gelte, so schnell wie möglich aufzuarbeiten.

Das ginge in erster Linie die Geschäftsleute an, die es nicht fertigbrächten, zum Beispiel einheitliche Öffnungszeiten einzuführen, oder einen digitalen Handel auf die Beine zustellen. „Ohne den geht es heute aber nicht mehr, dabei ist das so einfach, die Leute bestellen zu lassen und es ihnen nach Hause zu liefern, zum Beispiel mit Lastenrädern.“ Im Großen denkt er an eine völlig neue Struktur in der Innenstadt. „Die Leute wollen was erleben beim Einkaufen, alles andere können sie im Internet erledigen.“ Für seinen Geschmack bewegt sich in Verden nicht genug. „Die Stadt ist verstaubt und so konservativ“, hält sich Neumann mit Kritik nicht zurück. Und die Verantwortlichen schauten offensichtlich weg. „Der Rathausplatz sieht fürchterlich aus, überall klebt Kaugummi, es wird nicht gut sauber gemacht.“ Andere Städte seien da viel besser aufgestellt.

Das sieht auch Carmen Witte vom Kinderparadies so: „Wir sind hier schon ein bisschen vernachlässigt worden.“ Das andere Ende der Fußgängerzone macht mit Leerständen und einem in die Jahre gekommenen Pflaster aus Waschbeton tatsächlich keinen guten Eindruck, und das nur ein paar Meter vom Dom entfernt, dem für Touristen wohl am meisten angesteuerten Bauwerk der Stadt. Witte: „Ich habe schon häufiger angeregt, die Schaufenster der leer stehenden Geschäfte wenigsten ansprechend zu dekorieren oder zu bekleben.“ Aber es sei nichts passiert. Sie wünscht sich mehr Blumen in der Stadt, die zum Beispiel an den Straßenlaternen aufgehängt werden könnten. Außerdem fehle es an Bänken und an öffentlichen Toiletten. „Die Aufenthaltsqualität könnte sicherlich noch verbessert werden.“ Da sei zum Beispiel der Wirtschaftsförderer gefragt. Das teilweise brüchige Pflaster aus Waschbeton müssten sich die Verantwortlichen schon einmal genauer anschauen, und auch hinsichtlich der Verschmutzung müsse etwas getan werden. „Mal wieder mit dem Kärcher rübergehen, sei an manchen Stellen dringend nötig.“

Aus der Zeit gefallen könnte man das Pflaster im ersten Abschnitt der Fußgängerzone tatsächlich nennen. Doch für Jens Richter, CDU-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat, macht es eigentlich auch Sinn. Den Ausbau der Fußgängerzone im Stil des Rathausplatzes bis zum Lugenstein fortzusetzen war seinerzeit verworfen worden. Richter: „Viel zu teuer, das hätte Millionen verschlungen.“ Aber er bringt einen anderen Aspekt ins Spiel: „Die drei Ausbauabschnitte spiegeln jeder für sich die Zeit wieder, in der sie ausgebaut worden sind.“

Zur Zeit des ersten Bauabschnitts im Jahr 1975 wurde Waschbeton nicht nur am Boden gerne verlegt, sondern auch an den Hauswänden wie beim Bau des Gymnasiums am Wall. Zehn Jahre später hatte sich der Geschmack geändert. Im zweiten Abschnitt bis zur Herrlichkeit wurden Rotklinker und Granit verwendet. Die Straßenbeleuchtung wechselte von der zweiarmigen Glaskugel zur Laterne.

Was heute von den Planern vorgeschlagen wird, sieht man am Rathausplatz, der 2014 quasi als dritter Abschnitt der Fußgängerzone eingeweiht wurde. Seither dürfen hier keine Autos mehr durchfahren. Aber auch dieser Bereich ist schon wieder überholt. Jens Richter: „Heute wird uns angekreidet, dass wir in der Innenstadt viel zu viel Fläche versiegelt hätten.“ Gefordert werde mehr Grün, aber das sei bei der Planung Rathausplatz überhaupt nicht vorgesehen gewesen. „Im Gegenteil, alle Bäume sollten weg.“ Richter kann sich vorstellen, hier und da wieder einen Baum hinzusetzen. „Da waren vorher ja auch welche.“ Und, wenn das nicht ginge, müssten größere Bäume in größeren Kübeln aufgestellt werden. „Was da jetzt ist, das ist zu wenig. Das Pflaster blendet einen ja regelrecht.“ Und immer noch ärgert ihn das Podest. Seine Fraktion sei damals schon aus Kostengründen dagegen gewesen, heute wünsche man sich an gleicher Stelle Bäume.

Mit wenig Aufwand Verschönerungsmaßnahmen vorzunehmen ist auch in seinem Sinne. „Man kann mit einfachen Mitteln aufhübschen und das Pflaster im ersten Bauabschnitt ausbessern.“ Darüber würde sich Carmen Witte freuen, die der Ansicht ist, dass Fördergelder nicht immer dahin kommen, wo sie hinsollten. „Aber es gibt so viel Zwänge im öffentlichen Dienst.“

Schwerfälligkeit in den Verwaltungen, zu viel Geld für Berater und Planer kritisiert auch Ingo Neumann, der vieles in seiner Zeit als Ratsmitglied mitgetragen, aber auch oft Kritik geübt hat. „Jetzt sind schnelle Lösungen gefragt, und da reicht es nicht, Pop-up-Läden in A-Lage unterzubringen. Das ist ein steuerfinanziertes Beleben der Flächen für eine bestimmte Zeit.“

Die Kaufmannschaft brauche mehr Unterstützung von der Stadt. Eine Fördermaßnahme könnte zum Beispiel sein: Was braucht ihr an Unterstützung, um am Sonnabend allesamt bis 16 Uhr geöffnet zu haben. Da muss man sich mit jedem einzelnen unterhalten und seine speziellen Probleme betrachten. Aber: „Die Dienstleistungen am Menschen werden unsere Innenstädte zukünftig beleben.“ Denn die könne man sich nicht im Internet bestellen. Hinzu kommen müsse das Einkaufserlebnis. „Warum sollte die Fußgängerzone sonst ein Anziehungspunkt sein?“

Schmutzige und kaputte Waschbetonplatten. © Wennhold, Erika

Blindes Glas auf den Lampenmasten. © Wennhold, Erika