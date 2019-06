CDU vermutet zurückgehaltene Infos

Verden - Von Lea Oetjen. „Wir sind mehrfach darauf angesprochen worden und wollten der Sache jetzt endlich auf den Grund gehen“, erklärt Jens Richter, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Stadtrat und Bürgermeisterkandidat, die Anfrage seines Parteikollegen Frank Medenwald. Dieser hatte sich mit einem Fragenkatalog über die Havarie im Eigenbetrieb Kläranlage ans Rathaus gewandt.

Der Christdemokrat bittet um einen Überblick über die Gesamtschadenshöhe sowie die Umstände, die zur Havarie führten. Ganz konkret fragt Medenwald aber auch, ob verschiedene Vorwürfe der Tatsache entsprechen. „Trifft es zu, dass der Schaden nicht versichert und über den Abwassergebührenhaushalt zu regulieren ist?“, lautet eine der Fragen. Zudem informiert sich Medenwald, ob es stimmt, dass im Jahr 2016 unterhalb des Faulturms eingebaute Plattenschieber nicht an die elektrische Steuerung angeschlossen waren. Und wenn ja, möchte er den Grund dafür erfahren. Des Weiteren erkundigt er sich, wie oft Übungen für den Notfall durchgeführt wurden und ob es der Wahrheit entspricht, dass bei ausreichender Schulung ein Emergency-Schieber hätte manuell aus dem Erdgeschoss geschlossen werden können, um ein Auslaufen des Klärschlamms zu verhindern. Abschließend will der Christdemokrat in seinem Schreiben wissen, ob es zutrifft, dass der Faulturm nach einer Revision ohne Abnahme eines Sachverständigen wieder in Betrieb gegangen ist.

Medenwald wollte sich aktuell öffentlich nicht weiter zu seiner Anfrage äußern. Jens Richter betont, dass es sich um ein „heikles Thema“ handelt und verweist auf „belastbare Quellen“, auf die sich die Partei beziehe. Bislang könne man als Partei nur die Antworten der Stadt abwarten. Falls sich die Vermutung der CDU bestätigen sollte, „dann hätte das nichts mehr mit Transparenz zu tun“, sagt Richter.

Während die offizielle Antwort der Stadt noch bis zur nächsten Ratssitzung auf sich warten lässt, hat diese Zeitung schon einmal direkt bei Bürgermeister Lutz Brockmann nachgefragt. Dieser fand deutliche Worte: „Mich hat die Anfrage überrascht. Ich verstehe nicht, wie man sich nicht informiert fühlen kann“, erklärt er mit Blick auf zahlreiche ausführliche Berichte, die es laut dem Verwaltungschef mehrfach gegeben hatte.

Er verweist auf das Protokoll einer Betriebsausschusssitzung, die am 11. April 2018 stattgefunden hat, das im Ratsinformationssystem der Stadt nachzulesen ist. Darin wird der Vorwurf der CDU, dass der Faulturm ohne Abnahme eines Sachverständigen wieder in Betrieb gegangen ist, eindeutig entkräftet. In der Niederschrift heißt es wörtlich, dass „die Genehmigung des Landkreises für die Inbetriebnahme befristet auf zunächst vier Jahre im August 2017 erteilt wurde“. Diese Auskunft hatte Uwe Gerdes, Leiter des städtischen Eigenbetriebs Abwasser, nachweislich auf Nachfrage der CDU-Fraktion erteilt. Laut Brockmann seien zudem sämtliche Fragen zur Schadenshöhe bereits mehrfach beantwortet worden.

Auch die Behauptungen in den anderen Fragen seien für Brockmann neu. „Ich kann’s mir nicht vorstellen. Ich wüsste absolut nicht, aus welchen Gründen“, sagt der Bürgermeister, der trotzdem betont, dass die Anfrage ordnungsgemäß bearbeitet wird. „Herr Medenwald stellt Fragen, diese werden beantwortet. Auch wenn es mich wundert, dass diese erst mehr als ein Jahr nach der Havarie gestellt werden“, so Brockmann.

Kommentar von Lea Oetjen

Großer Zufall - Der Zeitpunkt ist entscheidend

Auch, wenn die CDU ihre Vermutungen in vorsichtige Fragen verpackt hat, schwingt in dem Schreiben ein ziemlich vorwurfsvoller Ton mit. Prinzipiell ist es richtig, die Befürchtungen der Bürger, die sich in Gesprächen ergeben, so schnell es geht zu prüfen. Demnach ist eine solche Ratsanfrage auch völlig legitim. Lediglich über den gewählten Zeitpunkt lässt sich streiten. Schließlich ist die Havarie mehr als anderthalb Jahr her.

Schwer zu glauben, dass so schwerwiegende Behauptungen zu so einem heiklen Thema zufällig eine Woche vor der alles entscheidenden Stichwahl zur Sprache kommen. Die Informationsquellen wären sicherlich auch für die Öffentlichkeit schön, zu erfahren. Die Parteien sollten sich weiter auf die Ziele für die Stadt konzentrieren und nicht auf den letzten Metern anfangen, mit Klärschlamm um sich zu schmeißen.