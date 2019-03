FDP vermutet Vertuschung der Stadt

Auch nach diversen Diskussionen im vergangenen Jahr ist das letzte Wort in Sachen Gestaltung des Verdener Bahnhofsvorplatzes und der damit verbundenen Barrierefreiheit anscheinend immer noch nicht gesprochen. Die FDP-Stadtratsfraktion hat erneut eine Anfrage gestellt.

Verden – „Es ist unser Ziel, die Stadtverwaltung zu einer neutralen Begutachtung der Barrierefreiheit des Bahnhofsvorplatzes zu bewegen“, heißt es in dem Schreiben der Liberalen um Vorsitzenden Henning Wittboldt-Müller.

Der Grund für ihre Anfrage sei laut der Fraktion die Behauptung der Verwaltung, dass der Platz der Norm entsprechend gestaltet sei. „Behindertengruppen sehen das jedoch anders, mindestens ist – um mit den Worten des Bürgermeisters zu sprechen – eine Alltagstauglichkeit nicht gegeben“, klagt die Partei.

Mit der Anfrage möchte die Stadtratsfraktion „die Stadtverwaltung zwingen, nachprüfbare Fakten zur Barrierefreiheit zu nennen, die wir Fachleuten zur Prüfung vorlegen können“.

Für viele gesunde Verdener möge die Thematik von untergeordnetem Interesse sein, ob eine große Rampe oder ein Platz gestaltet wurde. Für die Anwendung der Normen sei dies laut Henning Wittboldt-Müller aber wichtig. So könne es sein, dass ein Platz gebaut wurde, für den bestimmte Normen nicht gelten. „Aber dann fehlt eine behindertengerechte Rampe“, so die Liberalen. Oder es handele sich dabei um eine riesige Rampenanlage, die dann aber wegen der Länge der ansteigenden Wege vermutlich nicht den Regelungen des Deutschen Instituts für Normung entsprechen.

„Es ist eigentlich traurig, dass diese technischen Details überhaupt erst nachgefragt werden müssen. Es könnte sich hier fast der Eindruck aufdrängen, dass es der Stadtverwaltung eher darum geht, mögliche Mängel bei der Barrierefreiheit zu vertuschen, als dem Personenkreis mit eingeschränkter Beweglichkeit zu helfen“, findet Henning Wittboldt-Müller deutliche Worte. Der Bürgermeister solle aus Sicht der FDP auf die Verunfallten und die Selbsthilfegruppen aus eigenem Antrieb zu gehen, sich um die Lösung der Probleme kümmern und nicht erst Gerichtsverfahren abwarten.

Die Freidemokraten haben in ihrer Anfrage mehrere Fragen ganz konkret formuliert. So wollen sie zum Beispiel wissen, ob der Bahnhofvorplatz nach den planerischen Vorgaben formalrechtlich ein Platzausbau oder eine große Rampe ist. Des Weiteren fordert die Fraktion eine Antwort auf die Frage, wo genau sich die Rampe für Rollstuhlfahrer und Menschen mit körperlichen Einschränkungen als barrierefreier Zugang zum Bahnhof befindet. In diesem Zusammenhang bitten die Ratsmitglieder, eine Skizze mit Längenangaben und einem Schnitt mit Darstellung der Steigung anzufertigen.

Laut Henning Wittboldt-Müller sei auch die Frage, ob Schleppstufen und Stufen in der auf dem Bahnhofsvorplatz ausgeführten Weise auf Plätzen mit Barrierefreiheit und behindertengerechtem Ausbau zulässig sind. „Aus welchem Grund wurden die aus unserer Sicht erforderlichen Aufmerksamkeitsfelder vor und hinter den Stufen nicht eingebaut?“, lautet eine weitere Frage.

Sollte es sich herausstellen, dass die Barrierefreiheit nicht ausreichend gegeben ist, möchte die Fraktion wissen, „bis wann Regressforderungen angemeldet werden können? Und wer kontrolliert, zur Abwehr von finanziellen Schäden für die Stadt Verden, dass keine Fristen versäumt werden?“.