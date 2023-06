Domweih-Bilanz: Zwölf vermisste Kinder

Von: Heinrich Kracke

Teilen

Traditionell mit Zylinder, ernster Miene und schwarzer Fliege: Der Domweih-Beerdigungsverein auf seinem Weg über die Festmeile. © Röttjer

Die Bilanz nach sechs Tagen Ausnahmezustand bei der Domweih in Verden fällt positiv aus. Polizeieinsätze gab es dennoch und zum Schluss zogen dunkle Wolken auf.

Verden – Es war bereits der helle Morgen. Die letzten Gondeln des Riesenrads verschwanden auf Lastwagen, von der Almhütte schon keine Spur mehr. Da standen sie da, die Eheleute Petra und Ralf Böker. Sechs Tage lang hatten sie von mittags bis Mitternacht Zuckerwaren, hatten Mandeln über den Tresen gereicht. Aber von Kraftlosigkeit keine Spur. Für sie habe schon die Domweih 2024 begonnen. „Dann sind wir 55 Jahre hier. Darauf arbeiten wir hin.“ Kein Einzelfall. „Die ersten Bewerbungen fürs nächste Jahr liegen schon vor“, sagt Marktmeister Patrick Düsselbach.

Positiv auch die Bilanz der Polizei. „Bis auf wenige Ausnahmen fand auch in diesem Jahr wieder eine friedliche Domweih statt“, so Boris Koch, Leiter des Einsatz- und Streifendienstes in Verden. Ganz ohne Einsätze gehe ein großes Volksfest wie die Domweih aber dann doch nicht vonstatten. Die Polizei registrierte insgesamt zehn Körperverletzungen, dabei spielte in den allermeisten Fällen Alkohol eine Rolle. Dazu kam ein halbes Dutzend Eigentumsdelikte, darunter fielen auch Handtaschendiebstähle. In 20 Fällen nahmen die Beamten Fundsachen wie Geldbörsen oder Handys entgegen, außerdem halfen die Polizisten, zwölf kurzzeitig vermisste Kinder wieder zu ihren Eltern zurückzuführen.

Ausschlaggebend sei das bewährte Einsatzkonzept der Polizei, das unter anderem eine Vielzahl an uniformierten und zivilen Fußstreifen auf dem Gelände sowie auch Jugendschutzkontrollen beinhaltete. „So konnten wir schnell intervenieren, wenn es erforderlich war, und sogar präventiv agieren, indem wir Jugendliche schon im Vorfeld ansprachen und sie zu korrektem Verhalten anhielten“, so Koch weiter.

Dunkle Wolken drohten ausgerechnet den letzten Abend zu vermiesen. Als sich bereits Tausende von Besuchern auf den Weg gemacht hatten, kündigte sich Unheil per Donnergrollen an. Vom Riesenrad aus war für die Fahrgäste ein starker Niederschlag am Horizont zu sehen, berichten Domweihgänger. Und Blitze, die aus den Wolken zuckten. Das entging auch den Betreibern des Riesenrades „Columbia III“ und des Höhen-Kettenkarussells „Around the World XXL“ nicht. Für rund eine halbe Stunde stellten sie gegen 17 Uhr den Betrieb ihrer Attraktionen vorsorglich ein. Mit einer Höhe von 38 Metern (Riesenrad) beziehungsweise 80 Metern (Karussell) waren ihre Attraktionen für einen möglichen Blitzschlag besonders gefährdet. Passiert ist indes im Stadtgebiet nichts, es tröpfelte nicht mal.

Dem Schlussakkord der Domweih vermochte das Grollen schon nichts mehr anzuhaben, dem Zug des Beerdigungsvereins. Mit dabei der Sarg, wo ein Plexi-Glas-Schutz einen Blick auf die Domweih im Miniaturformat gewährte. In knapp vier Stunden wurde, die Festmeile bewältigt, unterbrochen von Stopps an Festzelten. Begleitet von vielen Besuchern wurde der Sarg in die Aller hinab gelassen und umgehend von der Feuerwehr geborgen.

Ganz ohne Nachwehen bleibt Verdens fünfte Jahreszeit allerdings nicht. Die Themen Lautstärke und Öffnungszeiten, beides schon in der Schausteller-Versammlung vom Dienstag (wie berichtet) diskutiert, würden „nachbereitet“, sagt Marktmeister Düsselbach. Generell falle das Schausteller-Echo allerdings erneut sehr positiv aus. „Alle weitgehend zufrieden.“ Das gilt auch für Traditionszuckerbäcker Böker. „Unglaublich allein der Besuch am Sonnabend. Das war der Wahnsinn. Der Platz brach aus allen Nähten“, schwärmt er.

Blick aus dem Riesenrad in die Ferne: Donnergrollen verursachte einen kurzeitigen Stopp. © Klöpper