VAZ verlost einen Blick hinter die Kulissen der Verdener Domweih

Die Schausteller der Verdener Domweih laden zu einem außergewöhnlichen Rundgang über den Festplatz ein. Seit 2010 gehört diese besondere Gelegenheit für die Volksfestfans dazu. Die Teilnehmer bekommen einen Einblick in den Alltag des Schaustellerberufs und werden über interessante Details zu den Fahr- und Verkaufsgeschäften informiert. Selbstverständlich gehören das Probieren der Leckereien und die ein oder andere Freikarte für Karussells dazu. Allerdings bieten nicht nur die Schausteller einen Blick hinter die Kulissen. Marktmeister Rüdiger Nodorp und Angelika Revermann von der Stadt Verden werden ebenfalls dabei sein, über die Arbeiten im Vorfeld berichten und erzählen, an was alles zu denken ist, um so ein Fest auf die Beine zu stellen. Um auch den VAZ-Lesern diesen besonderen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, verlost die Verdener Aller-Zeitung gemeinsam mit der Stadt Verden fünfmal zwei Teilnehmertickets für die Tour am Dienstag, 4. Juni, ab 15 Uhr. Einfach bis morgen, 24 Uhr, eine E-Mail an gewinnspiel-verden@kreiszeitung.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Auszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Treffpunkt ist am Eingang der Domweih an der Kreuzung Ostertorstraße/Johanniswall. Foto: Stadt Verden