Unbekannte überfallen Aldi-Supermarkt in Verden – Kassiererin verletzt

Von: Fabian Raddatz

Diesen Aldi-Markt überfielen am Montag zwei unbekannte Täter. Danach sollen sie in den Stichweg geflüchtet sein. © Heinrich Kracke/kreiszeitung

Zwei bislang unbekannter Täter haben am Montagabend die Aldi-Filiale am Stichweg in Verden überfallen. Dabei wurde auch eine Kassiererin verletzt.

Verden – Bei einem Raubüberfall auf einen Aldi-Supermarkt in Verden wurde am Montagabend, 9. August 2022, eine 59-jährige Kassiererin verletzt. Das berichtet die Polizei. Die Räuber betraten demnach die Filiale am Stichweg kurz vor 21 Uhr, bedrohten die Frau mit einer Schusswaffe und flüchteten anschließend mit dem Bargeld.

Dabei sollen sie in den gegenüberliegenden Stichweg gelaufen sein, sich dort möglicherweise sogar auf eine Bank gesetzt haben. „Zwei junge Mädchen, die das beobachtet haben sollen, werden gebeten, sich dringend bei der Polizei zu melden“, schreiben die Beamten in einer Mitteilung. Eine umfangreiche Fahndung sei ohne Erfolg gewesen.

Kassiererin bei Raubüberfall verletzt: Polizei sucht Zeugen

Die 59-jährige Kassiererin erlitt leichte Verletzungen und musste medizinisch behandelt werden. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei den beiden Tätern um Jugendliche oder junge Erwachsene von schmächtiger Statur gehandelt haben, die beide mit dunklen Kapuzenpullovern bekleidet gewesen sein sollen.

Hinweise nehmen die Beamten des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Verden unter Telefon 04231/8060 entgegen.

