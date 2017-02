Verlässliche Hilfe mit Blaulicht beim Rettungsdiensteinsatz

Landkreis - Bei größeren Einsätzen im Rettungsdienst des Landkreises Verden spielen sie eine zentrale Rolle: Die Rede ist von den Leitenden Notärzten und den Organisatorischen Leitern im Rettungsdienst. Gemeinsam bilden sie im Einsatzfall die Örtliche Einsatzleitung, die die medizinischen und einsatztaktischen Maßnahmen desRettungsdienstes koordiniert.

Im vergangenen Jahr wurde die Örtliche Einsatzleitung zu 14 Einsätzen alarmiert. Als Dank an diese Gruppe überreichte jetzt die Erste Kreisrätin Regina Tryta stellvertretend ein Präsent an die Ärztin Dr. Hildegard Holland-Letz und an Oliver Rautenberg, Technischer Leiter Rettungsdienst beim DRK-Kreisverband Verden. Beide sind seit vielen Jahren in der Örtlichen Einsatzleitung im Landkreis Verden besonders engagiert.

„Mein Dank gilt der gesamten Gruppe aus erfahrenen Notfallmedizinern und Organisatorischen Leitern für die kompetente und engagierte Unterstützung und den reibungslosen Ablauf bei Rettungseinsätzen“, betont Tryta. Sie sei froh, auf diese Gruppe zählen zu können und freue sich auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Die Gruppe der Leitenden Notärzte besteht im Landkreis Verden aktuell aus neun Medizinern, die vorrangig im Krankenhaus, aber auch als niedergelassene Ärzte in Praxen tätig sind. Ihre Aufgabe im Ernstfall ist es, die Lage aus medizinischer Sicht zu beurteilen und die medizinischen Maßnahmen am Schadensort einzuleiten, zu koordinieren und zu überwachen. Sie legen darüber hinaus die notwendigen Transport- sowie die stationären und ambulanten Behandlungskapazitäten fest und stehen dabei in enger Abstimmung mit der Gesamteinsatzleitung.

Der Organisatorische Leiter ist für die taktische Beurteilung der Schadenslage aus medizinisch-organisatorischer Sicht zuständig und führt das unterstellte Rettungsdienstpersonal. Im Landkreis stehen für diese Aufgaben neun Organisatorische Leiter zur Verfügung, die regelmäßig im Rettungsdienst oder in der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle tätig sind. Beide Gruppen verfügen über spezielle Fachkompetenzen, um in verschiedensten medizinischen Notfällen die Einsatzleitung übernehmen zu können.