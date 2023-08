Mittel gegen die Verdener Blechlawine dringend gesucht

Von: Heinrich Kracke

Die Blechlawine auf der Bundesstraße wächst und wächst. Und Lösungen zeichnen sich nicht ab. © Kracke

Verdener Politik berät Mobilitätskonzept und verlangt schon eine nächste Planungsstufe.

Verden - Die Blechlawine auf der Bundesstraße, die Staus auf den Autobahn-Abfahrten, die Parkplätze in der Süderstadt – auf alles sollte sie Antworten geben, die Zauberformel namens Mobilitätskonzept. Jetzt liegt das Papier vor, und schon ist die Euphorie weg. Ein Park&Ride in Hönisch und einige wenige weitere Maßnahmen, das wird nicht reichen, den Verkehrsinfarkt abzuwenden. Diese Meinung setzt sich zunehmend in Verdens Politik durch. Und aus ihrem Herzen machen zumindest die beiden großen Parteien keine Mördergrube. „Um diese Probleme zu lösen, brauchen wir ein Verkehrskonzept“, hieß es bei einer ersten öffentlichen Debatte im Rathaus sowohl von schwarzer als auch roter Seite.

Eigentlich standen nur die Leitlinien des neuen Mobilitätskonzeptes auf der Tagesordnung des Stadtentwicklungs-Ausschusses. Die innerstädtischen Öffis fördern, den Radverkehr fördern, alles Ziele, denen jeder zustimmen kann. Aber eben auch Dinge, die keine Lösungen für aktuelle Probleme bereithalten. Was also tun gegen die Blechlawine auf der Bundesstraße? „Es kann nicht angehen, dass ein Autofahrer aus Bremen den Umweg über die Abfahrt Verden Ost nimmt, um die Verdener Innenstadt zu erreichen. Nur, weil es dann schneller geht“, sagte etwa Lars Brennecke (CDU). „Da wird unnötig Energie verschleudert, da wird unnötig CO2 in die Luft geblasen.“

Carsten Hauschild (SPD) präsentierte eine ganze Liste von möglichen Maßnahmen. „Es müssen ja nicht alle Unternehmen gleichzeitig Feierabend machen. Dadurch ließe sich viel Straßenverkehr entzerren. Ob immer alle Lastwagen über die B 215 zur Autobahn-Abfahrt Verden Nord rollen müssen, ist auch noch die Frage. Vielleicht lässt sich eine Maut ins Spiel bringen. Und bei den Fahrradstraßen müssen wir auch vorankommen.“

Im Grunde reiche eine Verkehrsplanung, die sich allein auf Verden beschränkt, nicht aus. „Dafür muss der Landkreis ins Boot geholt werden, daran müssen die umliegenden Kommunen beteiligt werden“, wie Brennecke befand. Und dann wäre da noch ein nächstes Anliegen. Der Zustand der Radwege zum Beispiel. „Sie müssen instandgehalten werden“.

Genau darauf verschwende das Mobilitätskonzept keinen Gedanken. Aber auch auf andere Dinge nicht, worauf die Gleichstellungsbeauftragte Dr. Kathrin Packham hinwies. Frauen und Männer nutzten auf höchst unterschiedliche Weise den öffentlichen Raum, den Straßenraum, die Radwege. „Männer sind häufiger mit dem Fahrrad unterwegs, weniger mit dem Auto, aber dies dann über längere Strecken“, sagte sie. Frauen würden den Pkw über kürzere Distanzen nutzen, dies aber häufiger. „Diese Erkenntnisse sind wichtig, um wirklich eine Verkehrswende auf den Weg zu bringen“, so die Gleichstellungsbeauftragte. „Die Menschen müssen die Angebote ja auch annehmen.“ Frauen legten zudem mehr Gewicht auf eine sichere Umgebung. Das bedeute unter anderem, komme es zu Park&Ride mit einem Umstieg auf den Bus-Shuttle, müssten diese Parkplätze über zusätzliche Sicherheitseinrichtungen verfügen. „Mit einer Notruftaste allein ist es nicht getan.“