Kilometerlange Staus: Verkehrschaos in Verden und Achim

Verkehrschaos in Verden und Achim: Polizei meldet kilometerlange Staus

Nichts ging mehr auf vielen Straßen im Landkreis Verden am Freitagnachmittag. Kilometerlange Staus auf den Autobahnen und viele Autofahrer, die diese zu umfahren versuchten. Aufgebrachte Bürger riefen bei der Polizei an.

Verden - Am Freitagmittag kam der Fahrzeugverkehr in den Innenstädten in Achim und Verden nach Angaben der Polizei teilweise komplett zum Erliegen. Grund dafür waren kilometerlange Staus auf den Autobahnen 1, 7 und 27.

Die Autofahrer die in Richtung Hannover fahren wollten, versuchten über Achim die B 6 zu erreichen und in Verden über die B 215 in Richtung Nienburg auf die A 7 zu gelangen.

Auch rund um Bremen und im Landkreis Diepholz kam es zu erheblichen Behinderungen im Wochenendverkehr.

Autos verkeilen sich auf Allerbrücke

In Verden kam erschwerend hinzu, dass sich zur absoluten Stoßzeit ein Verkehrsunfall auf der kleinen Allerbrücke ereignete. Im einspurigen Bereich kollidierten zwei Pkw mit einander und verkeilten sich. Die anrückende Polizei hatte Schwierigkeiten sich bis zur Unfallstelle durchzukämpfen. Die Polizei erhielt etliche Anrufe von aufgebrachten Bürgern, mehr als um Geduld bitten, war an diesem Tage leider nicht möglich.

