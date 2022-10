Sport & Schau abgesagt: „Unbeschwerte Atmosphäre nicht gewährleistet“

Von: Heinrich Kracke

Die rund 8 000 Zuschauer werden sich wiederum ein Jahr gedulden müssen, ehe sie Moderator Yared Dibaba und die Sport-Asse aus aller Welt erleben können. Die Sport & Schau 23 ist abgesagt. © Archiv/Hägermann

Die Sport & Schau in Verden ist abgesagt. Das geht ans Herz, heißt es bereits. Gleichzeitig soll nach drei abgesagten Veranstaltungen in Folge ein Schlussstrich bei der Ticket-Gültigkeit gezogen werden

Verden – Es war ruhig geworden um die größte Sportgala Norddeutschlands, ruhig geworden um die Sport & Schau. Aber jetzt steht fest, die erwarteten 8 000 Zuschauer werden sich auch diesmal gedulden müssen. „Nach Abwägen aller Risiken und Chancen kommen wir nicht drumherum. Wir müssen die für den 7. Januar geplante Show absagen“, erklärt auf Nachfrage Gesamtleiter Arndt Niederländer. Und damit wolle man nicht warten, bis der Countdown fast abgelaufen sei, im Gegenteil, die riesige Fangemeinde solle sich frühzeitig darauf einstellen können.

Darüber hinaus sei es nach der dritten Absage in Folge an der Zeit, einen zwischenzeitlichen Schlussstrich zu ziehen. Wer bereits sein Ticket erstanden hat, werde gebeten, es zurückzugeben und sich das Geld erstatten zu lassen. „Die bisher erworbenen Eintrittskarten für die Jahre 2021 bis 2023 verlieren ihre Gültigkeit“, erklärt Niederländer. Gleichzeitig beginnen die Planungen bereits für das Folgejahr. „Die Sport & Schau 24 findet am 6. Januar 2024 in der Niedersachsenhalle statt. Darauf arbeiten wir jetzt intensiv hin“, so der Gesamtleiter. Der Start des Vorverkaufs sei wie immer knapp ein Jahr vor der Veranstaltung geplant.

Inzidenz in Verden steigt schon jetzt

Niederländer führt die aktuelle Krisenlage gepaart mit den noch immer bestehenden Corona-Risiken als wesentliche Gründe für die Absage an. „Sport & Schau lebt von der unbeschwerten Atmosphäre, mit der das Publikum ins neue Jahr startet.“ Davon könne in Zeiten des Ukraine-Kriegs, der immer neuen Bedrohungslage und der Explosion der Energiepreise, oft genug existenzgefährdend, keine Rede sein. Hinzu komme die Pandemie. Die Inzidenz steige schon jetzt flächendeckend, es gebe keine Anzeichen auf eine Beruhigung.

Auch wirtschaftliche Überlegungen schlagen zu Buche. „Wir sind in inzwischen 40-jähriger Tradition eine Non-Profit-Veranstaltung. Wir arbeiten sozusagen auf Selbstkostenbasis mit dem Ziel eine sogenannte Schwarze Null zu erzielen“, erklärt Niederländer. Kämen angesichts steigender Corona-Zahlen neue Beschränkungen, drohe die wirtschaftliche Schieflage. „Wir könnten es schon nicht ausgleichen, müsste beispielsweise jeder vierte Platz frei bleiben.“

Spaziergang durch die Verdener Innenstadt

Weihnachten, Silvester, Sport & Schau – dieser Ablauf bildet für viele Besucher eine feste Einheit, und für viele Teilnehmer auch. Beispielsweise fürs Gesicht des Publikumsmagneten in der Niedersachsenhalle, für Moderator Yared Dibaba. „Für mich bilden sie einen Dreiklang, der mich motiviert und fit hält“, wird der 52-Jährige nicht müde zu bestätigen. „Vielleicht werde ich – sofern es eben möglich ist – mit meiner Familie trotzdem nach Verden kommen“, erklärte Dibaba schon im Vorjahr. „Normalerweise machen wir nämlich einen kleinen Spaziergang durch die Verdener Innenstadt und kehren beim Café Erasmie für ein Stück Kuchen ein.“

Erneut werde er das vermissen, was er besonders zu schätzen gelernt habe, die Gemeinschaft innerhalb des Teams. „Es gibt einfach keine zweite Veranstaltung mit so vielen internationalen Sportlern, so hohen Ansprüchen und einer so aufwendigen Planung“, sagt er. „Sport & Schau geht ans Herz und berührt. Sie ist eine unglaubliche große Motivation gerade für junge Sportler.“ Bei der Sport & Schau 24 „bin ich sofort dabei, wenn denn keiner was dagegen hat“.

Ticket-Info

Die Eintrittskarten für die ausgefallenen Sport & Schau-Veranstaltungen 2021 bis 2023 verlieren ihre Gültigkeit. Sie können gegen Auszahlung des Eintrittsgeldes dort zurückgegeben werden, wo sie erworben wurden, beispielsweise in den Geschäftsstellen dieser Zeitung. Das gilt auch für Eintrittskarten von Nordwestticket. Eine Ausnahme bildet Eventim. Hier können die Tickets ausschließlich online zurücktransferiert werden.