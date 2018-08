Verfolgungsjagd durch die Verdener Innenstadt endet mit Kollision 

Ohne Führerschein unterwegs

+ © Polizei Verden An der Eitzer Straße konnte der Streifenwagen den flüchtenden Autofahrer stoppen. © Polizei Verden

Verden - Eine wilde Verfolgungsjagd in der Verdener Innenstadt lieferte sich am Samstagmittag ein 23 Jahre alter Autofahrer mit der Polizei. Am Ende setzte sich die Polizei gegen den uneinsichtigen Mann durch.