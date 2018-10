Ein verdienter Rotkreuzler verabschiedet sich

Landkreis - „Ich kann mir keine bessere Gelegenheit vorstellen, als einen in der Ausbildung so verdienten Rotkreuzler wie Willi Asendorf in unserem neuen Ausbildungszentrum zu verabschieden“, sagte Dirk Westermann, Geschäftsführer DRK-Kreisverband Verden. Asendorf symbolisiere mit seiner Frau Gerda das, was man respektvoll DRK-Urgesteine nennen dürfe. „Die gesamte Familie Asendorf ist im DRK-Kreisverband Verden seit 1978 hauptberuflich und ehrenamtlich sehr nachhaltig prägend tätig. Gleiches soll auch für unser Aller-Weser-Zentrum (AWZ) gelten.“

Das neue Ausbildungs- und Seminarzentrum an der Lindhooper Straße in Verden soll in Kürze offiziell eröffnet werden, berichtet das DRK in einer Pressemitteilung. Es werde keine Aus- und Fortbildungsstätte ausschließlich für das Deutsche Rote Kreuz sein, sondern ein modernes Kommunikationszentrum, das auch von Firmen und Vereinen für Ausbildung, Seminare, Meetings und Workshops gebucht werden kann. „So vielseitig, so langlebig und so nachhaltig wie Willi Asendorf.“, sagte Dirk Westermann.

Die Geschichte der Asendorfs im DRK-Kreisverband sei sehr lang und mit extrem viel Engagement verbunden. 1978 brachten sich Willi und Gerda Asendorf als Mitbegründer des Ortsvereins Ottersberg erstmalig in die Rotkreuzgemeinschaft ein. In den 40 Jahren bis heute habe Willi Asendorf in seinem Ehrenamt sehr viel für die Gesellschaft geleistet. Er besetzte Kranken- und Rettungswagen, fuhr mit zu Großschadensereignissen, stellte sich als Schriftführer im Ortsverein zur Verfügung und vieles mehr.

Willi Asendorf selbst bezeichne sich als „Mädchen für alles und Motor der Ortsvereins“. Auf die Frage nach seinen herausragendsten Aktivitäten antwortet er: „Das war zum einen mit Sicherheit der Bau der aktuellen Unterkunft des DRK-Ortsvereins Ottersberg und zum anderen die Erste-HifeAusbildung, die ich seit dem Jahr 2004 für den Kreisverband durchgeführt habe. Es macht einen stolz, wenn man weit über 1 000 Teilnehmer in Erster Hilfe geschult hat und man davon ausgehen darf, dass das Gelehrte vielleicht sogar mal ein Menschleben gerettet hat.“

In Zukunft möchte sich der begeisterte Sportschütze mehr seiner Treffsicherheit im Ottersberger Schützenkorps widmen. Wie bei allen Rotkreuzlern ging es bei der Feierstunde aber nicht so ganz ohne das geliebte Deutsche Rote Kreuz. Willi Asendorf wird in Zukunft Erste-Hilfe-Partys für Senioren veranstalten. Diese sollen dann entweder bei den Menschen zu Hause oder aber im neuen Aller-Weser-Zentrum stattfinden. „Natürlich trägt einer der drei Seminarräume im AWZ den Namen Ottersberg. Ein perfekter Raum für eine kurzweilige Erste-Hilfe-Party“, so ein hoch motivierter Willi Asendorf augenzwinkernd.