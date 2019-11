Verdens Zukunft: Weniger Autos, mehr Grün

Wie wollen wir 2030 oder 2050 leben und auf welche Herausforderungen müssen wir uns einstellen? Diese Fragen standen am Sonnabend im Mittelpunkt der Zukunftskonferenz, zu der die Stadt Bürgerinnen und Bürger in das Rathaus eingeladen hatte.

VON ANTJE HAUBROCK-KRIEDEL

Verden – Die Zukunft Verdens gestalten, wie das funktionieren kann und welche Ziele sich die Stadt setzen sollte, dazu referierte Birgit Böhm vom Büro Mensch und Region aus Hannover. Böhm ließ in einer Reflexion die bisherigen Entwicklungen Revue passieren, wies auf die Herausforderungen der Zukunft hin, sprach neue Trends an und forderte die Entwicklung von Ideen für Beispiel- und Pilotprojekte.

Nach der Einführung erläuterte Böhm die Megatrends, die die Zukunft bestimmen, wie zum Beispiel die Nachhaltigkeit, der Bioboom oder die Entschleunigung der Gesellschaft. An „Best-Practice“-Beispielen zum Thema Mobilität, neue Arbeitsformen, Wirtschaft und Zusammenleben sowie Digitalisierung zeigte Böhm auf, was in anderen Städten bereits gut funktioniert.

In einer ersten Arbeitsphase ging es um künftige Entwicklungen und Herausforderungen. Zunächst sollten die Teilnehmer herausarbeiten, worauf sie besonders stolz in Verden sind. Genannt wurden zum Beispiel die neue Radbrücke, die Bürgerbeteiligung, Verden als Fairtrade-Town und die naturnahe Gestaltung von Freiflächen. Bedauert wurden hingegen lange Umsetzungsprozesse, der fehlende Mut, radikale Lösungen umzusetzen, die Vergeudung von Ressourcen sowie die ausbleibende Abnahme des Individualverkehrs.

Aus der Gegenwart mit in die Zukunft nehmen möchten die Bürger unter anderem die Bildungsmöglichkeiten, den sozialen Zusammenhalt, die Bienenmischung und das Know-how-Zentrum für ökologisches Bauen. Auf gar keinen Fall in die Zukunft mitgenommen werden sollen Schottergärten, die Versiegelung der Grundstücke, die Dominanz des Autoverkehrs, unsichere Radwege und Kohlekraftwerke.

Ko-Bewirtschaftung gegen Leerstände

In der zweiten Arbeitsphase wurde in fünf Gruppen über verschiedene Handlungsfelder diskutiert. Ein Ziel der Gruppe Ressourcen, Klima, Energie war die Stromgewinnung zu 100 Prozent aus regenerativen Quellen. Weitere Vorschläge waren Fassaden- und Dachbegrünungen, das Schützen ökologisch wertvoller Flächen und der Biotope.

Die Gruppe Wirtschaft, Dienstleistung, Handel möchte die Attraktivität der Fußgängerzone und die Vielfalt in der Innenstadt fördern. Gegen die Leerstände wurde eine Ko-Bewirtschaftung vorgeschlagen. Regionale Produkte sollen vermehrt angeboten werden. Dem Fachkräftemangel soll eine Berufsakademie entgegengesetzt werden und die Ausbildungsfähigkeit schon durch frühkindliche Bildung gefördert werden.

Die Gruppe Stadtentwicklung möchte die Innenstadt durch mehr Wohnnutzung beleben. Weitere Ideen sind die Förderung des ökologischen Bauens und die Bauplatzvergabe nach eben solchen Kriterien. Bei den Bauformen sollte mehr auf die Durchmischung geachtet werden, um so auch das Miteinander der Generationen fördern. Das „Wir-Gefühl“ sollte zudem durch Veranstaltungen in den Quartieren unterstützt werden. Autos sollen über kurz oder lang aus den Wohngebieten verschwinden, Parkplätze reduziert werden.

Die Gruppe Demographischer Wandel und sozialer Zusammenhalt möchte, dass mehr Kinder und Jugendliche an Entscheidungen beteiligt werden. Der politische Dialog und Bildung für alle sollen gefördert werden. Die Gruppe Mobilität setzt sich für eine gerechte Aufteilung der Straßen für Auto- und Radverkehr ein und möchte auch die Fußwege attraktiver machen. Für den ÖPNV wünscht man sich eine bessere Taktung und alternative Antriebe, zudem sollte die Linienführung überdacht werden.