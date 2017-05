Verdens süße Ansichten

verden - Die Verdener waren schon neugierig, was das Kamerateam vom Norddeutschen Rundfunk in der Allerstadt macht. Besonders ihre Begleitung fiel den Passanten dabei auf. „Drehen die hier den neuen Tatort?“, fragte ein Beobachter. Aber nein, die charmante Kaltmamsell Meta alias Merve-Maria Leeske führte die Fernsehmacher aus Hamburg historisch und zeitgemäß gekleidet durch die Altstadt von Verden.

Für die Sendung „Mein Nachmittag“ mit Moderator Yared Dibaba, vielen bestens bekannt vom Event „Sport und Schau“, wurde ein Stadtporträt produziert, das schon am gleichen Tag auf Sendung ging.

Start des kleinen Rundgangs war das Rathaus an der Großen Straße und nach einem Schwenk zur Johanniskirche sowie zur Stadtmauer mit den zwei steinernen Rittern machte das Fernsehteam Station im Traditionscafé Erasmie. Passend zur Tageszeit der Sendung „Mein Nachmittag“ informierte sich die Redakteurin bei der Konditormeisterin Sibylle Jakl über die patentgeschützte Seifertsche Spezialtorte aus der Backstube. Anschließend verschwand das NDR-Team samt Kamerafrau und Tontechnikerin im Pralinenparadies der „Meisterin in Sachen Süßes“. Allerdings ohne die Kamera mitzunehmen. Alles sollte schließlich nicht veraten werden. „Sie haben hier in Verden mit diesem Café noch ein echtes Original, das alle glücklich macht“, befand das NDR-Team einmütig. Sicherlich waren die Gedanken bei dieser Aussage noch bei den Pralinen mit hoher Schokodosierung.

Gut gestärkt drehten die Damen unter der Anleitung der Kaltmamsell im Domherrenhaus und am Dom weiter. Außerdem nahmen sie viele Stadtansichten entlang der Großen Straße auf, um die Reiterstadt in einem guten Licht zu zeigen. „Es bereitet mir große Freude, Gäste durch Verden zu führen und bei so netten Damen mit Kamera besonders“, sagte die Kaltmamsell Meta.

Anschließend fuhr das Team weiter nach Hagen- Grinden zu einer Live Schaltung aus der dortigen Ölmühle. - lee